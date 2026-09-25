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Трампа высмеяли в сети за кривую гримасу рядом с Си Цзиньпином (видео)

Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп с Си Цзиньпином | Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп снова оказался в забавной ситуации, которая быстро разлетелась по сети. Он смешно вздрогнул, когда над ним с грохотом пролетел бомбардировщик.

Инцидент произошел во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. Соответствующее видео было опубликовано в сети X.

Трамп скривился рядом с Си Цзиньпином

Инцидент произошел 23 сентября на авиабазе Эндрюс во время торжественной встречи главы КНР, прибывшего в США с трехдневным визитом. Так, над лидерами на низкой высоте пролетели два стратегических бомбардировщика B-1 Lancer.

Когда раздался громкий рев двигателей, Дональд Трамп вздрогнул, прищурился и поморщился. В то же время Си Цзиньпин остался совершенно невозмутимым.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на выражение лица американского президента, который испугался громкого звука:

Видео дня
  • "Трамп, это же твое авиашоу. Как ты можешь бояться?";
  • "Трамп пытался устроить военный авиапарад, чтобы продемонстрировать свое доминирование. Это обернулось полным фиаско: Си Цзиньпин даже не вздрогнул, тогда как Трамп выглядел испуганным".

Другие же пользователи обратили внимание на странный внешний вид Трампа. Журналист Аарон Рупар написал:

  • "Сейчас на авиабазе температура составляет около 18 градусов тепла, а Трамп при этом в перчатках, когда приветствует лидера КНР".

Другой пользователь сети спросил:

  • "Почему Трамп в перчатках, если на улице 18 градусов? Он что, что-то скрывает на руках?".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, в социальных сетях появились десятки комментариев по поводу идеи президента США Дональда Трампа, который хотел бы получить доступ к редкоземельным металлам Украины.