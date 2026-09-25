Трампа высмеяли в сети за кривую гримасу рядом с Си Цзиньпином (видео)

Президент США Дональд Трамп снова оказался в забавной ситуации, которая быстро разлетелась по сети. Он смешно вздрогнул, когда над ним с грохотом пролетел бомбардировщик.

Инцидент произошел во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. Соответствующее видео было опубликовано в сети X.

Трамп скривился рядом с Си Цзиньпином

Инцидент произошел 23 сентября на авиабазе Эндрюс во время торжественной встречи главы КНР, прибывшего в США с трехдневным визитом. Так, над лидерами на низкой высоте пролетели два стратегических бомбардировщика B-1 Lancer.

Когда раздался громкий рев двигателей, Дональд Трамп вздрогнул, прищурился и поморщился. В то же время Си Цзиньпин остался совершенно невозмутимым.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на выражение лица американского президента, который испугался громкого звука:

Видео дня

"Трамп, это же твое авиашоу. Как ты можешь бояться?";

"Трамп пытался устроить военный авиапарад, чтобы продемонстрировать свое доминирование. Это обернулось полным фиаско: Си Цзиньпин даже не вздрогнул, тогда как Трамп выглядел испуганным".

Другие же пользователи обратили внимание на странный внешний вид Трампа. Журналист Аарон Рупар написал:

"Сейчас на авиабазе температура составляет около 18 градусов тепла, а Трамп при этом в перчатках, когда приветствует лидера КНР".

Другой пользователь сети спросил:

"Почему Трамп в перчатках, если на улице 18 градусов? Он что, что-то скрывает на руках?".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В сети бурно обсуждают фотографии, на которых президент США Дональд Трамп якобы целует свою помощницу Натали Гарп. Снимки сделаны во время игры в гольф.

Американского президента высмеяли за идею проведения "Игр патриотов". Это вызвало оживлённое обсуждение в интернете, и пользователи провели параллели между ней и антиутопической серией книг Сюзанны Коллинз для подростков "Голодные игры".

Кроме того, в социальных сетях появились десятки комментариев по поводу идеи президента США Дональда Трампа, который хотел бы получить доступ к редкоземельным металлам Украины.