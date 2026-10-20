"Не знаю, имеет ли твоя подпись какое-то значение": Трамп публично унизил Меланию (видео)

Американский президент Дональд Трамп публично поставил в неловкое положение свою супругу Меланию. Во время подписания важного документа глава государства заявил, что автограф его возлюбленной якобы не имеет значения. Это вызвало смех у зрителей.

Соответствующее видео опубликовала американская журналистка Джессика Йелин на своей странице в Instagram (jessicayellin). Пользователи сети возмутились выходкой Трампа и обсудили пару в комментариях.

Дональд Трамп опозорил свою жену

Недавно Мелания Трамп представила новую инициативу, касающуюся женского здоровья. Однако журналисты обратили внимание на то, как во время подписания соответствующего документа Дональд сделал замечание своей супруге.

Так, несмотря на то, что Мелания возглавила новое подразделение, Трамп, передавая ей ручку для подписи, заявил: "Не знаю вообще, имеет ли её подпись какое-то значение".

На такое поведение президента публика отреагировала смехом, но Мелания не промолчала и сказала: "Твоя подпись — самая главная".

Видео дня

После этого Дональд внимательно наблюдал, как его жена подписывает документ, а затем заметил: "Такая похожая на мою". На этот странный упрек Мелания ответила: "Да, я всё копирую".

В комментариях под видео пользователи сети высмеяли поступок Трампа и встали на защиту его жены. В то же время некоторые не понимают, как Мелания терпит такое отношение к себе.

"Мне нравится, как она говорит: „Конечно, твой важнее“ — так, будто разговаривает с маленьким ребенком";

"Это обретет смысл, когда это фиаско закончится и дойдет до развода";

"Мне всегда было интересно, сколько она берет за каждое такое унижение".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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