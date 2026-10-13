Трамп опозорился, оценивая ягодицы сенатора: курьезное видео

Президент США Дональд Трамп в очередной раз оказался в центре громких обсуждений. Во время митинга в Огайо он рассказал, как рассматривал тело сенатора Джона Хастеда.

Американский президент оценил фигуру Хастеда и, по его словам, только позже узнал о футбольном прошлом политика. Соответствующее видео было опубликовано в сети X.

Что сказал Трамп

По словам президента США, когда он увидел сенатора, его взгляд сначала остановился на ягодицах Хастеда, а уже потом — на остальной части тела.

"Я не очень часто так поступаю с мужчинами. Я начал осматривать его тело, потому что не знал, что он великий спортсмен. Я смотрел сверху вниз. Я посмотрел на его ягодицы, потом на всё тело, а затем на его руки. Посмотрите на его руки. У него просто когти", — сказал Трамп.

Уже позже американский лидер узнал, что Хастед — выдающийся спортсмен.

Видео дня

"Он великий спортсмен. Я не знал об этом, потому что он об этом не говорит", — добавил Дональд.

Джон Хастед Фото: Википедия

Когда сенатор поднялся на трибуну, Трамп продолжал разглядывать его.

"Посмотрите на эту линию челюсти. Говорю вам, никогда такого не видел. Я никогда его не изучал. А теперь изучаю", — подчеркнул президент США.

Интересно, что Джон Хастед раньше увлекался футболом. Он играл в обороне и совершил рекордные 17 перехватов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В сети бурно обсуждают фотографии, на которых президент США Дональд Трамп якобы целует свою помощницу Натали Гарп. Снимки сделаны во время игры в гольф.

Также президент США снова оказался в забавной ситуации, которая быстро разлетелась по сети. Он забавно вздрогнул, когда над ним с грохотом пролетел бомбардировщик.

Кроме того, Дональда Трампа высмеяли за идею проведения "Игр патриотов". Это вызвало оживлённое обсуждение в интернете, и пользователи провели параллели между ней и антиутопической серией книг Сюзанны Коллинз для подростков "Голодные игры".