Трамп зганьбився оцінюванням сідниць сенатора: курйозне відео

Президент США Дональд Трамп вкотре потрапив у центр гучного обговорення. Під час мітингу в Огайо він розповів, як розглядав тіло сенатора Джона Хастеда.

Американський президент оцінив тіло Хастеда і, за його словами, лише пізніше дізнався про футбольне минуле політика. Відповідне відео оприлюднили у мережі X.

Що сказав Трамп

За словами президента США, коли він побачив сенатора, то спочатку його очі впали на сідниці Хастеда, а вже потім на решту тіла.

"Я не дуже часто роблю це з чоловіками. Я почав оглядати його тіло, бо не знав, що він великий спортсмен. Я дивився зверху до низу. Я подивився на його сідниці, потім на все тіло, а потім на його руки. Подивіться на його руки. У нього просто пазурі", — сказав Трамп.

Вже згодом американський лідер дізнався, що Хастед – великий спортсмен.

Видео дня

"Він великий спортсмен. Я не знав цього, бо він про це не каже", — додав Дональд.

Джон Хастед Фото: Вікіпедія

Коли сенатор піднявся до трибуни, Трамп продовжив оглядати його.

"Погляньте на цю лінію щелепи. Я вам кажу, ніколи такого не бачив. Я ніколи його не вивчав. А тепер вивчаю", — наголосив президент США.

Цікаво, що Джон Хастед раніше захоплювався футболом. Він грав у захисті та зробив рекордні 17 перехоплень.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Крім того, Дональда Трампа висміяли через ідею проведення "Ігор патріотів". Це викликало жваве обговорення в інтернеті, і користувачі спромоглися на паралелі між нею та антиутопічною серією книг Сюзанн Коллінз для підлітків "Голодні ігри".