Трамп публічно оцінив сідниці Нікі Мінаж і нарвався на критику (відео)

Президент США Дональд Трамп вкотре потрапив у гучний скандал. Він привселюдно оцінив сідниці реперки Нікі Мінаж. Через це на американського лідера обрушилася хвиля хейту у соцмережах.

Курйоз стався під час мітингу у місті Порт-Гурон. Трамп похвалив Мінаж за її "гарну дупу". Відповідне відео вже завірусилось у мережі. Детальніше – розповість Фокус.

Цікаво, що після своєї конфузної промови американський лідер попросив встати реперку і заявив, що її всі люблять. Користувачі мережі вже влаштували бурхливу дискусію у коментарях під відео.

Трамп оцінив фігуру Мінаж

На оприлюдненому відео можна побачити, як американський президент вихваляє сідниці Мінаж, а глядачі тим часом бурхливо аплодують йому.

"До речі, я щойно бачив просто неймовірно гарну дупу — у Нікі Мінаж. Таке важко не помітити. Встаньте! Таке справді важко не помітити", — звернувся Трамп до реперки.

Видео дня

Після цього лідер США висловив сподівання, що Мінаж не образилась на його слова та наголосив, що реперку усі люблять.

Користувачі мережі розкритикували дивне оцінювання зі сторони Трампа. Дехто вважає це неприпустимим, бо у президента є дружина. А дехто взагалі назвав висловлювання Дональда "сексуалізацією жінок".

"О, у неї точно фетиш на приниження… Бо це ж просто жесть";

"Це так дивно, але, звісно, ​​це ж Трамп, тож я не особливо здивований";

"У неї є чоловік, у нього — дружина, він її сексуалізує, а всі ще й аплодують? Що, в біса, не так з американцями?";

"Ого! Я ніколи не звикну до того, що президент може таке говорити";

"Виглядає, як сексуальне домагання з боку президента"

"Йому знадобилося всього дві секунди, щоб сексуалізувати жінку".

Нікі Мінаж може стати прессекретаркою Білого дому

Цікаво, що днями директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг пожартував, що новою речницею адміністрації може стати Нікі Мінаж. Він запитав реперку, чи є хтось більш працьовитий за Дональда Трампа в розпал виборчої компанії, яка має пройти 3 листопада.

"Звісно, ні. Він міг би закинути ноги на стіл і просто відпочивати до кінця тижня, особливо зараз. Але ні, він продовжує рухатися вперед", – відповіла Мінаж.

Дональд Трамп і Нікі Мінаж Фото: Скрін відео

Трамп неодноразово оцінює сідниці інших

Нещодавно президент США під час мітингу в Огайо оцінив тіло сенатора Джона Хастеда.

За словами Трампа, коли він побачив сенатора, то спочатку його очі впали на сідниці Хастеда, а вже потім на решту тіла.

"Я не дуже часто роблю це з чоловіками. Я почав оглядати його тіло, бо не знав, що він великий спортсмен. Я дивився зверху до низу. Я подивився на його сідниці, потім на все тіло, а потім на його руки. Подивіться на його руки. У нього просто пазурі", — казав американський лідер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У мережі бурхливо обговорюють фото, на яких Дональд Трамп нібито цілує свою помічницю Наталі Гарп. Знімки зроблені під час гри у гольф.

Також нещодавно президент США потрапив у смішний курйоз: він кумедно здригнувся, коли над ним гучно пролетів бомбардувальник.

Крім того, американський лідер публічно присоромив свою дружину Меланію. Під час підпису важливого документу Трамп заявив, що автограф його коханої нібито неважливий. Це визвало сміх у глядачів.