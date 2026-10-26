Трамп публично оценил ягодицы Ники Минаж и подвергся критике (видео)

Президент США Дональд Трамп в очередной раз оказался в центре громкого скандала. Он публично прокомментировал фигуру рэперши Ники Минаж. Из-за этого на американского лидера обрушилась волна негативных комментариев в соцсетях.

Курьез произошёл во время митинга в городе Порт-Гурон. Трамп похвалил Минаж за её "красивую задницу". Соответствующее видео уже стало вирусным в сети. Подробнее — расскажет Фокус.

Интересно, что после своей неудачной речи американский лидер попросил рэпершу встать и заявил, что её все любят. Пользователи сети уже развернули бурную дискуссию в комментариях под видео.

Трамп оценил фигуру Минаж

На опубликованном видео видно, как американский президент хвалит ягодицы Минаж, а зрители тем временем бурно аплодируют ему.

"Кстати, я только что видел просто невероятно красивую попку — у Ники Минаж. Такое трудно не заметить. Встаньте! Такое действительно трудно не заметить", — обратился Трамп к рэперше.

Видео дня

После этого лидер США выразил надежду, что Минаж не обиделась на его слова, и подчеркнул, что все любят эту рэпершу.

Пользователи сети раскритиковали странную оценку со стороны Трампа. Некоторые считают это недопустимым, поскольку у президента есть жена. А некоторые вообще назвали высказывания Дональда "сексуализацией женщин".

"О, у неё точно фетиш на унижение… Ведь это же просто жесть";

"Это так странно, но, конечно, это же Трамп, так что я не особо удивлен";

"У неё есть муж, у него — жена, он её сексуализирует, а все ещё и аплодируют? Что, чёрт возьми, не так с американцами?";

"Ого! Я никогда не привыкну к тому, что президент может так говорить";

"Похоже на сексуальное домогательство со стороны президента";

"Ему понадобилось всего две секунды, чтобы сексуализировать женщину".

Ники Минаж может стать пресс-секретарем Белого дома

Интересно, что на днях директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг пошутил, что новой пресс-секретарью администрации может стать Ники Минаж. Он спросил рэпершу, есть ли кто-то более трудолюбивый, чем Дональд Трамп, в разгар предвыборной кампании, которая должна пройти 3 ноября.

"Конечно, нет. Он мог бы закинуть ноги на стол и просто отдыхать до конца недели, особенно сейчас. Но нет, он продолжает двигаться вперёд", — ответила Минаж.

Дональд Трамп и Ники Минаж Фото: Скрин видео

Трамп неоднократно оцениваем ягодицы других

Недавно президент США во время митинга в Огайо оценил внешность сенатора Джона Хастеда.

По словам Трампа, когда он увидел сенатора, его взгляд сначала упал на ягодицы Хастеда, а уже потом — на остальные части тела.

"Я не очень часто так поступаю с мужчинами. Я начал осматривать его тело, потому что не знал, что он великий спортсмен. Я смотрел сверху вниз. Я посмотрел на его ягодицы, потом на всё тело, а затем на его руки. Посмотрите на его руки. У него просто когти", — говорил американский лидер.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В сети бурно обсуждают фотографии, на которых Дональд Трамп якобы целует свою помощницу Натали Гарп. Снимки сделаны во время игры в гольф.

Также недавно президент США оказался в забавной ситуации: он смешно вздрогнул, когда над ним с грохотом пролетел бомбардировщик.

Кроме того, американский лидер публично поставил в неловкое положение свою жену Меланию. Во время подписания важного документа Трамп заявил, что автограф его возлюбленной якобы не имеет значения. Это вызвало смех у зрителей.