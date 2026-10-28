"Тварини смажаться на них": Трамп зганьбився через заяву про сонячні панелі

Дональд Трамп під час мітингу в Техасі зробив нову дивну заяву про сонячні панелі, які нібито смажать тварин.

Після цього президента США висміяли у мережі, пише The Daily Beast.

80-річний політик 27 жовтня відвідав Корпус-Крісті та Лаббок, аби висловити підтримку республіканцю Кену Пакстону, який бореться з демократом Джеймсом Таларіко на виборах до Сенату.

Трамп про сонячні панелі

Демократ лідирує в опитуваннях, попри те, що Техас історично є штатом, який підтримує республіканську партію. Але зростання цін на нафту, пов'язане з війною Трампа в Ірані, підживлює зростаюче невдоволення виборців у Техасі.

Оскільки демократи набирають позиції в традиційно республіканських штатах, Трамп докладає всіх зусиль, аби заручитися підтримкою напередодні проміжних виборів.

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Але замість того, щоб зосередитися на проблемах, що турбують американців, Трамп вдався до дивної тиради про сонячні панелі, які нібито смажать тварин живцем.

"У них є сонячні батареї, трохи сонячних батарей, а не ті великі монстри, яких вони розставляють повсюди, вони вбивають усіх тварин. Тварини стрибають на них і смажаться, бо ці чорні панелі гарячіші за вашу плиту", — продовжив Трамп.

Ці заяви президента США викликали глузування в мережі. Але критики Трампа поставили під сумнів психічне здоров'я президента та вимагали застосувати 25-ї поправки Конституції США.

"Настав час для 25-ї поправки".

"Ця людина не живе в реальності. Ніколи не пізно застосувати 25-ту поправку, перш ніж він зробить щось неймовірно дурне".

"Я майже впевнений, що для цього є поправка".

Відомо, що 25-та поправка до Конституції США визначає механізм проведення процедури заміщення президента, який помирає, йде у відставку або усувається з посади, а також процедури передачі президентських повноважень, якщо президент не в змозі виконувати свої обов'язки.

Варто зазначити, що Трамп вже не вперше негативно висловлюється щодо альтернативних джерел енергії. Минулого року, виступаючи перед журналістами на борту Air Force One, він розкритикував політику Великої Британії щодо відновлюваної енергетики та стверджував, що сонячні панелі вбивають птахів.

Нагадаємо, що Дональд Трамп під час виборчого мітингу у штаті Міссісіпі потрапив під шквал критики від одного із американців через будівництво бальної зали. Чоловік із натовпу накинувся на президента США, із нецензурною критикою через його ідею реконструювати Білий дім, звівши там бальну залу.

Також американський лідер публічно присоромив свою дружину Меланію. Під час підпису важливого документу Трамп заявив, що автограф його коханої нібито неважливий. Це визвало сміх у глядачів.