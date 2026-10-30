Много золота: Обама высмеял ремонт Белого дома, Трамп в ответ обозвал его (видео)

Президент США продолжает попадать в новые курьезные ситуации. В частности, он назвал Барака Обаму "глупцом", отвечая на критику своего предшественника.

Дональд Трамп ответил бывшему президенту США Бараку Обаме после того, как тот сравнил ремонт Белого дома с открытием Саддамом Хусейном фабрики чизкейков, пишет Mediaite.

Обама высмеял Трампа за его любовь к роскошным ремонтам и золотым интерьерам в Белом доме.

Барак Обама о Трампе

"Он строит бальный зал, больше Белого дома. Он вымостил Розовый сад. Устроил вертолетную площадку на Южной лужайке, и там повсюду золото. Что с золотом? Всё, ещё больше золота! Он сделал Белый дом похожим на Саддама Хусейна, открывшего фабрику чизкейков", — сказал Обама толпе в Огайо.

В свою очередь американские журналисты спросили Трампа, когда он ехал на митинг в Миссисипи, что он может ответить. И здесь президент США уже не подбирал слов.

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"Я позаботился о Белом доме. Я отремонтировал его, поручив эту работу лучшим мастерам мира. Он был в ужасном состоянии", — сказал Трамп

Кроме того, Трамп утверждает, что многие оригинальные декоративные элементы Белого дома на протяжении многих лет отсутствовали или были повреждены, а внешний вид здания портит потрескавшаяся штукатурка и поврежденная краска.

Трамп об Обаме

"Такие парни, как Обама, годами этого не замечали, потому что он этого не замечает. Он не замечает грязи, которую не убрали. Я делаю это очень просто, потому что по своей натуре я очень аккуратный человек. Белый дом — мы должны объяснить это Обаме, потому что он этого не понимает. По-моему, он совсем не умный, потому что так, как он управлял страной, только глупый человек мог бы управлять страной так. То, что вы говорите, что это фабрика чизкейков, лишь показывает, почему вы были ужасным президентом", — завершил Трамп свой ответ.

Напомним, что Дональд Трамп во время митинга в Техасе сделал новое странное заявление о солнечных панелях, которые якобы жарят животных.

Кроме того, Дональд Трамп во время предвыборного митинга в штате Миссисипи подвергся шквалу критики со стороны одного из американцев из-за строительства бального зала. Мужчина из толпы набросился на президента США с нецензурной критикой из-за его идеи реконструировать Белый дом, построив там бальный зал.