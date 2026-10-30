Багато золота: Обама висміяв ремонт Білого дому, Трамп у відповідь обізвав його (відео)

Президент США продовжує потрапляти у нові курйозні ситуації. Зокрема, він назвав Барака Обаму "дурним", відповівши на критику свого попередника.

Дональд Трамп відповів колишньому президенту США Бараку Обамі після того, як той порівняв ремонт Білого дому з відкриттям Саддамом Хусейном фабрики чізкейків, пише Mediaite.

Обама висміяв Трампа через любов до пишних ремонтів і золотих інтерʼєрів у Білому домі.

Барак Обама про Трампа

"Він будує бальну залу, більшу за Білий дім. Він вимощив Рожевий сад. Поставив вертолітний майданчик на Південній галявині, і там всюди золото. Що з золотом? Все, ще більше золота! Він зробив Білий дім схожим на Саддам Хусейн, який відкрив фабрику чізкейків", — сказав Обама натовпу в Огайо.

Натомість американські журналісти спитали Трампа, коли він їхав на мітинг у Міссісіпі, що він може відповісти. І тут президент США вже не добирав слів.

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"Я подбав про Білий дім. Я відремонтував його, доручивши найкращим майстрам світу. Він був у жахливому стані", — сказав Трамп

Також Трамп стверджує, що багато оригінальних декоративних елементів Білого дому були відсутні або пошкоджені протягом багатьох років, а зовнішній вигляд будівлі страждає від потрісканої штукатурки та пошкодженої фарби.

Трамп про Обаму

"Такі хлопці, як Обама, роками цього не помічав, бо він цього не помічає. Він не помічає бруду, які не були прибрані. Я роблю це дуже просто, бо за своєю природою я дуже охайна людина. Білий дім — ми повинні пояснити це Обамі, бо він цього не розуміє. На мою думку, він зовсім не розумний, бо так, як він керував країною, тільки дурна людина могла б керувати країною так. Те, що ви кажете, що це фабрика чізкейків, лише показує, чому ви були жахливим президентом", — завершив Трамп свою відповідь.

Нагадаємо, що Дональд Трамп під час мітингу в Техасі зробив нову дивну заяву про сонячні панелі, які нібито смажать тварин.

Також Дональд Трамп під час виборчого мітингу у штаті Міссісіпі потрапив під шквал критики від одного із американців через будівництво бальної зали. Чоловік із натовпу накинувся на президента США, із нецензурною критикою через його ідею реконструювати Білий дім, звівши там бальну залу.