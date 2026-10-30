"Ви виглядаєте жахливо": Трамп накинувся на репортера, який запитав про його здоров'я (відео)

Дональд Трамп потрапив у новий скандал із ЗМІ, коли сказав журналісту, який запитав про його здоров'я, що він "огидний" і виглядає "жахливо".

Президент США накинувся на репортера, який запитав про його здоров'я після скасування передвиборчого мітингу, повідомляє видання People.

Трамп накинувся на репортера

29 жовтня Трамп спілкувався з журналістами після повернення на військову базу Ендрюс у Меріленді з мітингу в Південній Кароліні. Тоді репортер Reuters Джейкоб Богейдж запитав, чому він скасував мітинг у Канзасі, який був запланований на 31 жовтня.

Трамп також скасував запланований мітинг в Айові. Це відбулося після кількох напружених тижнів передвиборчої кампанії, де Трамп провів 25 мітингів у 19 штатах.

Тож насичений графік Трампа спонукав репортера спочатку запитати 80-річного президента про його здоров'я. Спочатку Трамп відповів стримано.

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"Я думаю, що дуже добре. Я думаю, ви бачите, що у нас був чудовий мітинг", — сказав він.

Але репорте продовжив розпитувати.

"Отже, скасована поїздка до Канзасу не має нічого спільного з тим, що тобі набридло подорожувати" — спитав Богейдж.

І тут Трамп вийшов із себе.

"О, ви хворі, щоб ставити таке питання. Ви хворий хлопець. До речі, Reuters жахливе агентство. Переконайтеся, що у вас все добре. Подивіться на цього хлопця. Він зовсім не в формі. Я почуваюся ідеально. Ви огидні. Приведіть себе у форму. Ви виглядаєте жахливо", — відповів Трамп, запитуючи репортера, де той працює.

Трамп також заявив журналістам у четвер, що він "не відчуває потреби їхати до Канзасу", де чинний сенатор Роджер Маршалл, прихильник Трампа бореться зі своїм суперником від Демократичної партії Адамом Гамільтоном напередодні дня виборів.

Нагадаємо, що Дональд Трамп відповів колишньому президенту США Бараку Обамі після того, як той порівняв ремонт Білого дому з відкриттям Саддамом Хусейном фабрики чізкейків.

Також Дональд Трамп під час мітингу в Техасі зробив нову дивну заяву про сонячні панелі, які нібито смажать тварин.