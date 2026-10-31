"Дурні люди хотіли": Трамп розкритикував тих, хто закликав запровадити санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп назвав посадовців та інших людей, які закликали його запровадити нові санкції проти Росії через ведення війни в Україні, "дурними". Також глава Білого дому пояснив своє рішення не вводити обмеження проти Кремля.

Трамп пояснив, що запровадження санкцій проти Росії завадило б поверненню додому американського в'язня Стівена Габбарда, який відбував ув'язнення в одній із російських тюрем. Про це президент США заявив під час розмови з пресою у Білому домі 30 жовтня.

"Дурні люди хотіли, щоб я запровадив санкції проти Росії", — сказав Трамп.

При цьому американський лідер додав, що економічні санкції нібито не мають жодного впливу на Росію. За словами Трампа, у Москві з них "лише сміються".

Говорячи про антиросійські санкції, глава Білого дому пригадав історію з Габбардом. Він попросив уявити ситуацію, за якої просить російського диктатора Володимира Путіна звільнити американського в'язня і при цьому вводить нові санкції проти Кремля.

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"Можете собі уявити таку ситуацію?", — запитав Трамп у присутніх.

Варто нагадати, що Габбарда звільнили з російської в'язниці 21 жовтня, коли посланець Трампа Стів Віткофф перебував з візитом у Санкт-Петербурзі. 74-річного чоловіка у РФ засудили за те, що він нібито брав участь у бойових діях на боці України. Трамп розповідав, що прохав про звільнення американця у розмові з Путіним.

У Кремлі натомість після звільнення Габбарда повідомили, що це нібито відбулося "з гуманітарних причин".

Нагадаємо, днями Трамп накинувся на репортера, який запитав його про стан здоров'я.

Видання Politico також писало, що Трамп почав тиснути на Литву, вимагаючи відкрити порти для білоруського диктатора Олександра Лукашенка.