Демократи б'ють на сполох: Трамп радиться зі ШІ під час керування США, — Politico

У США розпочалося розслідування щодо того, чи відігравав помічник на базі штучного інтелекту Ілона Маска якусь роль у формуванні політики Білого дому. Провідні представники Демократичної партії вимагають, щоб президент Дональд Трамп зберіг записи своїх розмов з чат-ботами ШІ.

Члени Палати представників США Джеймі Раскін і Роберт Гарсія висловили зацікавленість у розслідуванні використання Білим домом чат-ботів на базі штучного інтелекту. Про це пише видання Politico.

У листі, який потрапив у розпорядження журналістів, конгресмени Джеймі Раскін із Меріленду та Роберт Гарсія з Каліфорнії вимагають, щоб президент зберіг "усі запити", надіслані чат-ботам на базі штучного інтелекту, зокрема Grok від Маска, ChatGPT від OpenAI та Claude від Anthropic. У них йдеться про можливе використання Трампом "конституційних, законодавчих або інших офіційних чи церемоніальних обов’язків" під час президентства. Також конгресмени вимагають збереження відповідей, які надав ШІ на запити політика.

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Їхній запит був обумовлений інформацією про те, що американський лідер звертався до ШІ Ілона Маска Grok за "порадою щодо виконання деяких своїх президентських обов’язків". Зокрема вони дізналися про той факт, що Трамп просив штучний інтелект висловити думку про те, як венесуельці відреагують на захоплення їхнього президента Ніколаса Мадуро. Законодавці зокрема зауважили, що глава Білого дому лише за кілька тижнів з цього моменту наказав армії США атакувати Венесуелу і захопити їхнього лідера.

Демократи, які висловили занепокоєння з цього приводу, назвали такі дії Трампа "надзвичайно тривожними". Вони звертають увагу, що навіть у таких серйозних питаннях глава США консультувався не з Конгресом, а зі ШІ. Також вони заявили про те, що подібна діяльність глави Білого дому "піддає Сполучені Штати серйозним ризикам для національної безпеки", висловивши занепокоєння можливим впливом зловмисників на рішення Дональда Трампа.

Нагадаємо, 31 жовтня Дональд Трамп заговорив про великі шанси завершити війну в Україні.

Також Трамп розкритикував тих, хто закликав ввести санкції проти Росії, назвавши їх "дурними людьми".