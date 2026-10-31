"Ми наближаємося до угоди": Трамп заявив про великі шанси завершити війну в Україні

Глава Білого дому вважає, що завдяки США війна між РФ та Україною може незабаром завершитися. Сторони, за його словами, вже близькі до укладення угоди.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що Київ і Москва можуть незабаром дійти згоди. Про це політик заявив журналісту Бенні Джонсону.

"Гадаю, ми наближаємося до укладення угоди…" — сказав він у подкасті The Benny Show.

Трамп заявив, що між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, як лідерами, панувала колосальна ненависть.

"Але, гадаю, є дуже великі шанси, що й це питання нам вдасться врегулювати", — сказав Трамп, додавши, що зараз його адміністрація одночасно працює над безліччю угод.

У свою чергу журналіст закликав просто присудити Трампу Нобелівську премію миру, якщо йому вдасться припинити війну в Україні та врегулювати конфлікт з Іраном.

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Нагадаємо, британське видання The Telegraph пише, що поки Дональд Трамп робить гучні заяви, його дружина відіграла важливу роль у проведенні гуманітарної місії в Олешках, завдяки чому може стати лауреаткою Нобелівської премії миру, про яку так мріє її чоловік.

Тим часом у Білому домі під час святкування Хелловіна президентське подружжя зустріло хлопчика в радянській військовій формі та дівчинку в російському сарафані з кокошником.

Фокус писав, що тристоронні переговори між Росією, Україною та США можуть відбутися вже 10 листопада. Імовірно, зустріч відбудеться в Абу-Дабі під егідою американської сторони.