ПФУ больше не вправе требовать документы: как изменились правила подтверждения стажа

В Пенсионном фонде сообщили, что в Украине вступили в силу новые правила подтверждения страхового стажа. С граждан теперь не будут требовать лишних документов и защитят от проблем, связанных с неуплатой работодателем единого социального взноса (ЕСВ). Что изменилось в процессе начисления пенсии в Украине?

С августа вступил в силу закон Украины № 4851-IX от 9 апреля 2026 года, который расширил возможности граждан при начислении пенсий, сообщили на портале ПФУ. Законодатели учли случаи, когда граждане не могут произвести расчёт, поскольку имеют только бумажную трудовую книжку, либо если у работодателя есть задолженность по ЕСВ, либо если предъявляются излишние требования к предоставлению документов.

В октябре 2025 года народные депутаты получили законопроект о внесении изменений в закон Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании", указано на портале Верховной Рады. Парламентарии изменили статью 44 "Порядок обращения за назначением (перерасчетом) пенсий", статью 64 "Права и обязанности исполнительной дирекции Пенсионного фонда и ее территориальных органов" и раздел XV Заключительных положений. В пояснительной записке уточняется, что эти изменения необходимы для защиты граждан в условиях агрессии РФ, когда у них может не быть подтверждающих документов на руках или возникают другие проблемы.

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Пенсии в Украине — закон об изменениях в начислениях в период войны Фото: Скриншот

Пенсии в Украине — как начисляется стаж

В материалах ПФУ содержится информация об особенностях начисления пенсии в Украине, если у человека возникли различные проблемы на фоне войны.

Что делать, если в отделении ПФУ требуют лишние бумажные документы для начисления пенсии в Украине?

В Пенсионном фонде сообщили, что сотрудники учреждения не имеют права требовать дополнительных бумажных документов, если могут получить необходимую информацию из общедоступных электронных реестров.

"Требовать от лица предоставления документального подтверждения таких сведений запрещается", — подчеркнули в ПФУ.

Что делать, если в электронных базах ПФУ отсутствует информация о трудовых отношениях будущего пенсионера или данные содержат ошибки?

В таком случае подтверждением стажа являются записи в трудовой книжке. Кроме того, если трудовой книжки нет или в ней обнаружены ошибки или неполные записи, то подтвердить факт трудоустройства можно другими способами:

данные из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

документы различного типа, подтверждающие получение заработной платы и трудоустройство. Среди доказательств — выписки из приказа, сведения о начислении заработной платы и т. п., выписки о транзакциях по банковскому счету, характеристики с места работы, договоры с собственной подписью и т. п.;

документы с места работы, учебы, из архива;

показания двух граждан, работавших на этом же предприятии. Форма дачи показаний определяется специальным постановлением Кабмина;

решение суда, подтверждающее трудоустройство на определенном предприятии.

Как начисляется пенсионный стаж, если есть проблемы с задолженностью по ЕСВ?

В стаж включается период работы по трудовому договору, по контракту или по другим формам, если работодатель не уплатил ЕСВ, но произвел начисление и подал отчетность. Уточняется, что в отчете должны быть указаны начисления в размере минимального страхового взноса. В 2026 году — это 1 902,34 грн.

Отметим, что Фокус писал о возрастных надбавках к пенсии в Украине, которые могут получить граждане старшего возраста. Согласно решению правительства, люди в возрасте от 70 до 74 лет (включительно) могут получить дополнительно до 300 грн, от 75 до 79 лет (включительно) — до 465 грн, от 80 лет — до 570 грн.

Напоминаем: юристка рассказала, стоит ли ожидать роста пенсионных выплат до конца 2026 года.