Пенсии в Украине: будет ли общее повышение с 1 октября и каковы выплаты сейчас

Что изменилось для пенсионеров с октября? Фокус проанализировал все действующие выплаты и доплаты, которые ждут украинцев. А юрист Ирина Гриценко рассказала, как официально увеличить стаж и размер выплат.

В октябре 2026 года отдельной общей индексации пенсий не предусмотрено. Основной плановый перерасчет уже был проведен 1 марта. Тогда выплаты были увеличены для 9,5 млн пенсионеров. Размер повышения зависел от категории получателя и составлял от 100 до 2 595 грн, согласно постановлению Кабинета Министров № 236.

В настоящее время в Украине действуют размеры пенсионных выплат, установленные после мартовского перерасчета. А сумма, которую фактически получает человек, зависит от его возраста, страхового стажа, заработка и предусмотренных законодательством доплат.

Какова минимальная пенсия в октябре?

Минимальная пенсия по возрасту в 2026 году составляет 2 595 грн. Эта сумма соответствует прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

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В то же время для отдельных категорий неработающих пенсионеров государство установило более высокие минимальные уровни пенсионных выплат. В частности, в октябре действуют следующие размеры выплат:

4 213 грн — для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем: не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин;

4 213 грн — для пенсионеров в возрасте от 80 лет, если они имеют стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;

4 050 грн — для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин;

3 725 грн — для пенсионеров до 70 лет с необходимым страховым стажем, а также для людей с инвалидностью I группы независимо от возраста и продолжительности стажа;

3 406 грн — для остальных неработающих пенсионеров независимо от возраста и закона, на основании которого им назначили пенсию.

Минимальная пенсия в Украине не означает, что каждый пенсионер в октябре будет получать именно 2 595 грн. Для различных категорий установлены гарантированные минимальные уровни выплат

Кто получит возрастную доплату к пенсии в октябре

В октябре часть пенсионеров также может получить возрастную доплату. Её назначают автоматически при условии соответствия установленным критериям.

Максимальный размер такой доплаты составляет:

до 300 грн — для лиц в возрасте от 70 до 74 лет;

до 456 грн — от 75 до 79 лет;

до 570 грн — от 80 лет.

Отметим, что возрастная доплата начисляется не всем пенсионерам соответствующего возраста. Одним из условий является то, чтобы размер пенсии не превышал 10 340,35 грн.

О новом общем повышении пенсий в октябре 2026 года речь не идет. Основные изменения для конкретного пенсионера могут быть связаны с установленной минимальной выплатой или автоматической возрастной доплатой, если человек соответствует необходимым условиям

Страховой стаж для пенсии в 2026 году: сколько нужно и что делать, если его не хватает

Тот факт, что человек достиг пенсионного возраста, ещё не означает автоматического назначения пенсии. Для получения пенсии по возрасту необходимо иметь требуемый страховой стаж. Именно от него зависит, сможет ли мужчина или женщина выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет.

Сколько стажа потребуется в 2026 году

В этом году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. В 63 года пенсию могут назначить при наличии от 23 до 33 лет стажа, а в 65 лет — от 15 до 23 лет.

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Более того, необходимая продолжительность стажа определяется в соответствии с правилами, действовавшими на дату достижения человеком соответствующего возраста. Например, если 60 лет исполнилось в 2025 году, применяется требование к стажу, действовавшее именно в 2025-м, даже если за пенсией человек обращается позже.

Что делать, если стажа не хватает

"Если к моменту достижения 60 лет у вас нет необходимого стажа, пенсию по возрасту в этом возрасте ей не назначат. В то же время это не означает, что обязательно нужно ждать до 63 лет", — объясняет в комментарии "Фокусу" юрист LEGAL STRATEGY Ирина Гриценко,

Если не хватает нескольких месяцев или лет, необходимый стаж можно набрать после 60 лет, в частности, продолжая официально работать или уплачивая взносы в случаях, предусмотренных законом.

Например, если в 2026 году на день 60-летия у человека будет 32 года и 6 месяцев страхового стажа, то после накопления ещё шести месяцев он сможет обратиться за пенсией. И ждать того дня, когда ему исполнится 63 года, не нужно.

Какие периоды могут быть зачтены в стаж

Страховой стаж исчисляется в месяцах. После 1 января 2004 года полный месяц, как правило, засчитывается, если за него уплачен страховой взнос в размере не менее минимального.

При этом с 2 августа 2026 года в страховой стаж для определения права на пенсию могут зачисляться периоды работы, за которые взносы фактически не уплачены из-за задолженности работодателя, если представленная отчетность подтверждает начисление взноса в размере не менее минимального.

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Существуют отдельные правила, касающиеся обучения, ухода за ребенком, отпуска в связи с беременностью и родами, военной службы и периодов безработицы.

Кроме того, при определенных условиях может учитываться стаж работы за рубежом. Такой стаж, в первую очередь, может быть использован для определения права на украинскую пенсию и не всегда влияет на её размер.

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Если необходимого стажа не хватает, есть несколько вариантов:

продолжить официально работать;

добровольно уплачивать взносы за текущие периоды;

приобрести стаж за отдельные прошлые периоды путем единовременной уплаты ЕСВ;

доплатить взнос за неполный месяц, чтобы в предусмотренных законом случаях он был зачтен полностью.

В 2026 году минимальный добровольный взнос за один месяц составляет 1 902,34 грн, а минимальная сумма единовременного взноса за один прошлый месяц — 3 804,68 грн.

Как проверить свой стаж

Проверить страховой стаж можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Данные о стаже, заработке и уплате взносов также содержатся в справках ОК-5 и ОК-7.

Если в реестре отсутствуют отдельные периоды работы или имеются ошибки, их можно подтвердить документами. При необходимости это могут быть справки, приказы, ведомости о заработной плате, трудовые договоры или архивные материалы.

Ирина Гриценко отмечает, что право на пенсию определяется индивидуально — с учетом возраста, количества и срока приобретения страхового стажа, а также других обстоятельств. При этом размер будущей пенсии зависит не только от продолжительности стажа, но и от заработка и других показателей.

Поэтому она советует заранее проверять информацию о своём страховом стаже.

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"Если некоторые периоды отсутствуют, ещё будет время получить архивные документы, исправить ошибки в реестре, подтвердить стаж другими допустимыми доказательствами или, если это возможно, восполнить недостающий стаж до подачи заявления о назначении пенсии", — говорит юрист.

Напомним, что с 1 марта 2026 года Пенсионный фонд Украины провел индексацию пенсий. По итогам индексации минимальный размер повышения составил 100 грн, максимальный — 2595 грн.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что граждане могут узнать размер своей проиндексированной пенсии онлайн. Для этого достаточно воспользоваться личным кабинетом на веб-портале электронных услуг ПФУ. Там данные обновляются сразу после перерасчета.