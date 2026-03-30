Индексация пенсий в Украине: у кого выплаты возросли на 2595 грн

Индексация пенсий с 1 марта 2026 года проведена Пенсионным фондом Украины, а сейчас ведомство обобщило ее результаты.

Индексация была проведена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 года № 236 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2026 году", а повышению подлежали пенсии, назначенные до 31 декабря 2025 включительно, сообщили в ПФУ.

По итогам индексации минимальный размер повышения составил 100 грн, максимальный – 2595 грн. Эту максимальную индексацию получили пенсионеры с высокими пенсиями (примерно от 21 446 грн и выше), а также, по отдельным данным, лица, имеющие право на специальные доплаты, например, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы

Индексация пенсий в Украине: как изменился размер выплат

С 1 марта пенсии увеличились у 9,5 млн украинских пенсионеров. В среднем пенсия выросла на 648,93 грн. При этом индексировали только основной размер пенсии без учета надбавок и доплат.

Таким образом, после индексации средний размер пенсии в марте 2026 составляет 7 137,26 грн. Украинцы могут узнать размер своей проиндексированной пенсии онлайн. Для этого достаточно воспользоваться личным кабинетом на веб-портале электронных услуг ПФУ. Там данные обновляются сразу после перерасчета.

Отметим, что с 1 апреля ожидается еще одно повышение пенсий, однако коснется оно не всех категорий пенсионеров, а только тех, кто работает. Однако в большинстве случаев повышенные выплаты люди получат только летом.

Автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров в Украине осуществляется ежегодно, начиная с 1 апреля 2018 года.

Напомним, индексация пенсий на 12,1%, по словам министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина, превышает прошлогоднюю инфляцию на 4%. Он уточнил, что повышение касается всех граждан, которые получают пенсию из Пенсионного фонда Украины.

Некоторым украинцам вообще не проиндексировали выплаты в марте 2026-го.