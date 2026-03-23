С 1 апреля в Украине пересчитают пенсии для тех, кто продолжает работать. Однако в большинстве случаев повышенные выплаты люди получат только летом.

После масштабной индексации, которая состоялась в марте, украинских пенсионеров ждет еще один перерасчет выплат. В апреле 2026 года Пенсионный фонд Украины пересмотрит пенсии для тех, кто продолжает работать. Тем не менее, некоторые смогут увидеть обещанное повышение только летом. Фокус выяснил, как происходит перерасчет пенсии работающим пенсионерам и почему выплаты вырастут только в июне.

Кому пересчитают пенсии в апреле 2026 года

В Украине автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров осуществляется ежегодно, начиная с 1 апреля 2018 года. Механизм этой процедуры определен частью 4 статьи 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также постановлением Кабинета Министров Украины от 25.02.2026 №236 и постановлением правления Пенсионного фонда Украины №10-1 от 18.05.2018, которым утвержден порядок перерасчета пенсии без необходимости дополнительного обращения лица.

Відео дня

В апреле 2026 года пенсии работающим пенсионерам пересчитают автоматически. Гражданам не нужно никуда дополнительно обращаться и предоставлять документы

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что по закону с 1 апреля пенсии автоматически пересчитывают тем пенсионерам, которые по состоянию на 1 марта уже имеют на это право. Речь идет о двух основных категориях:

те, кто после назначения или предыдущего перерасчета пенсии отработал не менее 24 месяцев. В таком случае учитывается наиболее выгодный вариант: или только дополнительный стаж, или и стаж, и обновленный уровень зарплаты;

те, кто имеет менее 24 месяцев стажа, но после последнего пересмотра прошло два года. Для таких пенсионеров перерасчет выплат осуществляется только за счет добавленного стажа.

Как отметили в ПФУ, автоматический перерасчет пенсий в апреле происходит на основе официальных данных из реестра застрахованных лиц. То есть во внимание принимаются только подтвержденные показатели стажа и заработной платы.

Кому не пересчитают пенсии в апреле

Несмотря на то, что ежегодный перерасчет пенсий охватывает тысячи работающих пенсионеров, повышение получают не все. Прежде всего это касается тех, кто уже недавно проходил индивидуальный пересмотр. Если после апреля 2024 года пенсионер обращался в Пенсионный фонд и ему уже провели перерасчет с учетом дополнительного стажа или зарплаты, повторного автоматического повышения не будет.

Фото: Вечірній Київ

Также без изменений останутся пенсии в Украине для тех, кто после этой даты:

перешел с одного вида пенсии на другой;

уже получил более выгодный расчет по собственному заявлению.

Опрос Хватает ли вам зарплаты/пенсии на базовые потребности? Опрос открыт до Да, полностью Держимся, но хватает Не хватает, приходится экономить Категорически не хватает Голосувати

Пенсионный фонд отдельно обратил внимание на пенсии за выслугу лет. Если человек еще не достиг общего пенсионного возраста, его выплаты не подпадают под перерасчет пенсий в апреле.

Почему перерасчет пенсий "задерживается" — объяснение

Несмотря на то, что перерасчет пенсий официально стартует с 1 апреля, многие украинцы не видят изменений в выплатах сразу. Эксперты издания "На пенсии" объяснили, что это связано с отчетностью работодателей.

После завершения каждого квартала у компаний есть до 40 дней, чтобы подать информацию об уплате единого социального взноса. Это означает, что данные за период с января по март попадают в систему только ближе к середине мая.

Важно

В Украине собираются поднять минимальную пенсию до 7500 грн: законопроект

До этого момента Пенсионный фонд фактически не имеет подтверждения, что человек действительно продолжал работать и приобрел необходимый страховой стаж.

Именно поэтому возникает временной разрыв:

фактический перерасчет пенсий происходит в мае;

в майских выплатах уже учитывается доплата за апрель;

реальное повышение пенсии в Украине большинство людей замечает только в июне вместе с доплатами за два месяца.

Украинским пенсионерам советуют не паниковать, поскольку задержку в перерасчете выплат происходят из-за технического момента. В итоге все, кому предусмотрен перерасчет пенсии в 2026 году, получат причитающиеся средства в полном объеме.

Ранее Фокус писал, что после мартовской индексации не все украинцы получили тот размер доплат, на который рассчитывали. Тем не менее, как пояснили специалисты, украинцы могут оспорить сумму повышения выплат, если считают, что перерасчет проведен неправильно.