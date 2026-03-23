Від 1 квітня в Україні перерахують пенсії для тих, хто продовжує працювати. Однак у більшості випадків підвищені виплати люди отримають лише влітку.

Після масштабної індексації, яка відбулася у березні, українських пенсіонерів чекає ще один перерахунок виплат. У квітні 2026 року Пенсійний фонд України перегляне пенсії для тих, хто продовжує працювати. Проте, деякі зможуть побачити обіцяне підвищення лише влітку. Фокус з’ясував, як відбувається перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам і чому виплати зростуть лише в червні.

Кому перерахують пенсії у квітні 2026 року

В Україні автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів здійснюється щороку, починаючи з 1 квітня 2018 року. Механізм цієї процедури визначений частиною 4 статті 42 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", а також постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2026 №236 і постановою правління Пенсійного фонду України №10-1 від 18.05.2018, якою затверджено порядок перерахунку пенсії без необхідності додаткового звернення особи.

У квітні 2026 року пенсії працюючим пенсіонерам перерахують автоматично. Громадянам не потрібно нікуди додатково звертатися та надавати документи

У Пенсійному фонді України пояснили, що за законом із 1 квітня пенсії автоматично перераховують тим пенсіонерам, які станом на 1 березня вже мають на це право. Йдеться про дві основні категорії:

ті, хто після призначення або попереднього перерахунку пенсії відпрацював щонайменше 24 місяці. У такому разі враховується найбільш вигідний варіант: або лише додатковий стаж, або і стаж, і оновлений рівень зарплати;

ті, хто має менше ніж 24 місяці стажу, але після останнього перегляду минуло два роки. Для таких пенсіонерів перерахунок виплат здійснюється лише за рахунок доданого стажу.

Як зауважили у ПФУ, автоматичний перерахунок пенсій у квітні відбувається на основі офіційних даних із реєстру застрахованих осіб. Тобто до уваги беруться лише підтверджені показники стажу та заробітної плати.

Кому не перерахують пенсії у квітні

Попри те, що щорічний перерахунок пенсій охоплює тисячі працюючих пенсіонерів, підвищення отримують не всі. Передусім це стосується тих, хто вже нещодавно проходив індивідуальний перегляд. Якщо після квітня 2024 року пенсіонер звертався до Пенсійного фонду і йому вже провели перерахунок з урахуванням додаткового стажу або зарплати, повторного автоматичного підвищення не буде.

Також без змін залишаться пенсії в Україні для тих, хто після цієї дати:

перейшов з одного виду пенсії на інший;

уже отримав більш вигідний розрахунок за власною заявою.

Пенсійний фонд окремо звернув увагу на пенсії за вислугу років. Якщо людина ще не досягла загального пенсійного віку, її виплати не підпадають під перерахунок пенсій у квітні.

Чому перерахунок пенсій "затримується" — пояснення

Попри те, що перерахунок пенсій офіційно стартує з 1 квітня, багато українців не бачать змін у виплатах одразу. Експерти видання "На пенсії" пояснили, що це пов'язано зі звітністю роботодавців.

Після завершення кожного кварталу компанії мають до 40 днів, щоб подати інформацію про сплату єдиного соціального внеску. Це означає, що дані за період із січня по березень потрапляють у систему лише ближче до середини травня.

До цього моменту Пенсійний фонд фактично не має підтвердження, що людина дійсно продовжувала працювати та набула необхідного страхового стажу.

Саме тому виникає часовий розрив:

фактичний перерахунок пенсій відбувається у травні;

у травневих виплатах уже враховується доплата за квітень;

реальне підвищення пенсії в Україні більшість людей помічає лише у червні разом із доплатами за два місяці.

Українським пенсіонерам радять не панікувати, оскільки затримку в перерахунку виплат відбуваються через технічний момент. У підсумку всі, кому передбачений перерахунок пенсії у 2026 році, отримають належні кошти в повному обсязі.

Раніше Фокус писав, що після березневої індексації не всі українці отримали той розмір доплат, на який розраховували. Проте, як пояснили фахівці, українці можуть оскаржити суму підвищення виплат, якщо вважають, що перерахунок проведено неправильно.