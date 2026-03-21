В Україні збираються підняти мінімальну пенсію до 7500 грн: законопроєкт

У Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, який передбачає підвищення пенсійних виплат. Документ було ініційовано депутатами від "Батьківщини".

В Українському парламенті 9 березня було зареєстровано проект постанови про звернення до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів для підвищення розміру мінімальної пенсії за віком у 2026 році. Про це йдеться у картці законопроекту №15059.

Кабмін, як зазначається, має невідкладно подати на розгляд Верховної Ради проект внесення змін до державного бюджету щодо підвищення розміру мінімальної пенсії за віком.

Грошове забезпечення має досягнути фактичного розміру прожиткового мінімуму за методологією для непрацездатних осіб. У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що за четвертий квартал 2026 року фактичний розмір прожиткового мінімуму за методологією для непрацездатних осіб очікується у середньому у розмірі 7590 грн. При цьому фактичний прожитковий мінімум станом на початок року становив 6 954 грн.

Де візьмуть кошти для підвищення пенсій українцям

Фінансування додаткових видатків передбачається за рахунок скорочення непершочергових видатків державного бюджету, від надходження коштів іноземних держав та недопущення укриття податків і зборів у тіньовому секторі економіки та в офшорних зонах.

Наразі прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 гривень, а для непрацездатних осіб — лише 2 595 гривень.

