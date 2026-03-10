Помиратимуть на робочому місті: українці працюватимуть до 75 років через брак пенсії, — експерт

Українці можуть бути змушені працювати до 70-75 років. На це є дві причини — низькі пенсії та брак співробітників.

Через це роботодавці проситимуть людей продовжувати працювати навіть після того, як вони досягли пенсійного віку. Про це заявив виконавчий директор "Центру економічної стратегії" Гліб Вишлінський в інтерв’ю українському інтернет-виданню The Page.

За його словами, держава вже зараз має готуватися до такого сценарію, підвищуючи рівень доступності медичних послуг для всіх. А приватний сектор має включати психологічну та психіатричну допомоги в програми медичного страхування працівників, переконаний експерт.

Він пояснив, що люди будуть змушені "фактично помирати на робочому місці", бо їм бракуватиме пенсії. А власники бізнесу благатимуть людину не звільнятися. Водночас ця людина може не стежити за здоров'ям.

На думку Вишлінського, саме роботодавець може ініціювати проходження медобстеження у працівника, якщо помітив нетипове зниження ефективності. Він попередив, що такого працівника потрібно не карати, а запропонувати пройти фахове обстеження.

"Часто елементарне медикаментозне лікування може повернути людині комфортне життя та працездатність – те, чого вона сама б не зробила через внутрішні бар’єри", — зазначив експерт.

Він також звернув увагу, що повномасштабна війна внесла структурні зміни до робочого процесу, адже чимало освічених жінок залишили країну. Через це навіть офіс-менеджерку для середньої компанії стало знайти складніше.

Водночас український бізнес почав адаптовуватися до реалій, які принесла повномасштабна війна. Підприємства все частіше переходять до автоматизації, встановлюючи роботизовані лінії на сортувальних центрах і виробництвах, адже це інколи вигідніше, ніж залежати від нестачі працівників.

Однак модернізація, яку здійснюють бізнеси, потребує серйозних інвестицій, попереджає експерт.

Вишлінський також наголосив, що Україна має змінити суспільне уявлення про те, що мігранти нібито заберуть робочі місця в українців, адже наразі на багатьох позиціях уже бракує українських спеціалістів.

На його думку, Україні доведеться конкурувати за менш забезпечених трудових мігрантів, що може створювати додаткові соціальні виклики.

Раніше народний депутат Данило Гетманцев пояснював, що після індексації з 1 березня пенсії в Україні можуть зрости на суму від 100 до 2595 гривень, однак фактичне підвищення торкнеться не всіх пенсіонерів. За його словами, люди, які отримують мінімальні виплати, часто не відчувають індексації, оскільки держава лише збільшує розраховану частину пенсії, одночасно зменшуючи доплату до прожиткового мінімуму, тому підсумкова сума виплати для них може залишатися незмінною.

Також Фокус писав, що в Україні для окремих категорій громадян передбачене підвищення мінімальної пенсії — зокрема для працівників гірничої галузі. Згідно з держбюджетом на 2026 рік, такі виплати можуть становити щонайменше 7 785 гривень, тоді як загальна мінімальна пенсія в країні залишається на рівні 2 595 гривень.