Будут умирать на рабочем месте: украинцы будут работать до 75 лет из-за нехватки пенсии, — эксперт

Украинцы могут быть вынуждены работать до 70-75 лет. На это есть две причины — низкие пенсии и нехватка сотрудников.

Из-за этого работодатели будут просить людей продолжать работать даже после того, как они достигли пенсионного возраста. Об этом заявил исполнительный директор "Центра экономической стратегии" Глеб Вышлинский в интервью украинскому интернет-изданию The Page.

По его словам, государство уже сейчас должно готовиться к такому сценарию, повышая уровень доступности медицинских услуг для всех. А частный сектор должен включать психологическую и психиатрическую помощь в программы медицинского страхования работников, убежден эксперт.

Он пояснил, что люди будут вынуждены "фактически умирать на рабочем месте", потому что им будет не хватать пенсии. А владельцы бизнеса будут умолять человека не увольняться. В то же время этот человек может не следить за здоровьем.

По мнению Вышлинского, именно работодатель может инициировать прохождение медобследования у работника, если заметил нетипичное снижение эффективности. Он предупредил, что такого работника нужно не наказывать, а предложить пройти профессиональное обследование.

"Часто элементарное медикаментозное лечение может вернуть человеку комфортную жизнь и работоспособность — то, чего он сам бы не сделал из-за внутренних барьеров", — отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что полномасштабная война внесла структурные изменения в рабочий процесс, ведь многие образованные женщины покинули страну. Из-за этого даже офис-менеджера для средней компании стало найти сложнее.

В то же время украинский бизнес начал адаптироваться к реалиям, которые принесла полномасштабная война. Предприятия все чаще переходят к автоматизации, устанавливая роботизированные линии на сортировочных центрах и производствах, ведь это иногда выгоднее, чем зависеть от нехватки работников.

Однако модернизация, которую осуществляют бизнесы, требует серьезных инвестиций, предупреждает эксперт.

Вышлинский также отметил, что Украина должна изменить общественное представление о том, что мигранты якобы заберут рабочие места у украинцев, ведь сейчас на многих позициях уже не хватает украинских специалистов.

По его мнению, Украине придется конкурировать за менее обеспеченных трудовых мигрантов, что может создавать дополнительные социальные вызовы.

Ранее народный депутат Даниил Гетманцев объяснял, что после индексации с 1 марта пенсии в Украине могут вырасти на сумму от 100 до 2595 гривен, однако фактическое повышение коснется не всех пенсионеров. По его словам, люди, которые получают минимальные выплаты, часто не чувствуют индексации, поскольку государство лишь увеличивает рассчитанную часть пенсии, одновременно уменьшая доплату до прожиточного минимума, поэтому итоговая сумма выплаты для них может оставаться неизменной.

Также Фокус писал, что в Украине для отдельных категорий граждан предусмотрено повышение минимальной пенсии — в частности для работников горной отрасли. Согласно госбюджету на 2026 год, такие выплаты могут составить не менее 7 785 гривен, тогда как общая минимальная пенсия в стране остается на уровне 2 595 гривен.