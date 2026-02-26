Абсурдная схема: Гетманцев объяснил, почему минимальные пенсии вырастут не у всех

Размер пенсии после очередной индексации увеличится с 1 марта. Повышение составит от 100 до 2595 гривен, однако коснется оно не всех пенсионеров.

Из индексации фактически исключены те граждане, которые получают минимальную пенсию. С чем это связано, и почему такой подход неправильный, в интервью "Телеграфу" объяснил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, согласно закону, минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума.

"Пенсия сначала рассчитывается по стажу и заработку. Если эта сумма меньше, государство доплачивает до минимального уровня. Индексация применяется только к рассчитанной сумме собственно пенсии, а не к доплате. В большинстве случаев даже после индексации размер основной пенсии остается ниже прожиточного минимума. Поэтому правительство увеличивает "тело" пенсии, но одновременно уменьшает сумму доплаты до прожиточного минимума. И в результате фактически человек получает ту же сумму — пенсию в размере прожиточного минимума", — рассказал он.

Выходит, что такие пенсии растут не из-за индексации, а только тогда, когда повышается прожиточный минимум.

"Считаю эту схему абсурдной по своей логике, которую, к сожалению, правительство годами практически не меняет", — констатирует чиновник.

Чтобы решить эту проблему, Гетманцев видит два варианта: ввести базовую социальную часть пенсии на уровне фактического прожиточного минимума, либо изменять правила индексации.

"Пенсия не может быть ниже уровня выживания", – подчеркнул нардеп.

Нардеп упомянул тот факт, что с 2017 года в Украине действует автоматическая индексация пенсий, но даже она не решает проблему справедливого повышения пенсий:

"Доплаты, а не рассчитанная за стаж пенсия стали основным элементом выплат для значительной части пенсионеров. Позже возникла потребность в индексации таких доплат. В результате автоматичность индексации основного размера пенсии нивелировалась. Поэтому и формула пенсии, и подход к индексации нуждаются в пересмотре".

У кого вырастут пенсии после индексации

"Белая" зарплата: Граждане, которые всю жизнь получали официальную высокую зарплату, и чья расчетная пенсия составляет, например, 8000 грн, получат 12,1% к пенсии, то есть плюс 968 грн.

Граждане, которые всю жизнь получали официальную высокую зарплату, и чья расчетная пенсия составляет, например, 8000 грн, получат 12,1% к пенсии, то есть плюс 968 грн. Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС: пенсии "чернобыльцев" обычно привязаны к средней зарплате или имеют хорошо индексируемые коэффициенты, поэтому их повышение может быть существенным.

пенсии "чернобыльцев" обычно привязаны к средней зарплате или имеют хорошо индексируемые коэффициенты, поэтому их повышение может быть существенным. Военные пенсионеры: если индексацию производят на общих основаниях, как предусмотрено законом, то военные пенсии тоже возрастут.

В конце января министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин заявлял, что правительство проводит работу над тем, чтобы поднять минимальные пенсии в Украине до 6000 грн.

Пенсионный фонд Украины информировал, что в 2026 году минимальная пенсия вырастет почти до 8000 только для отдельной категории специалистов, которые занимались подземными работами.

