Абсурдна схема: Гетманцев пояснив, чому мінімальні пенсії зростуть не у всіх

Розмір пенсії після чергової індексації збільшиться з 1 березня. Підвищення становитиме від 100 до 2595 гривень, однак торкнеться воно не всіх пенсіонерів.

З індексації фактично виключені ті громадяни, які отримують мінімальну пенсію. З чим це пов'язано, і чому такий підхід неправильний, в інтерв'ю "Телеграфу" пояснив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, згідно із законом, мінімальна пенсія не може бути нижчою за прожитковий мінімум.

"Пенсія спочатку розраховується за стажем і заробітком. Якщо ця сума менша, держава доплачує до мінімального рівня. Індексація застосовується тільки до розрахованої суми власне пенсії, а не до доплати. У більшості випадків навіть після індексації розмір основної пенсії залишається нижчим за прожитковий мінімум. Тому уряд збільшує "тіло" пенсії, але одночасно зменшує суму доплати до прожиткового мінімуму. І в результаті фактично людина отримує ту саму суму — пенсію в розмірі прожиткового мінімуму", — розповів він.

Виходить, що такі пенсії зростають не через індексацію, а тільки тоді, коли підвищується прожитковий мінімум.

"Вважаю цю схему абсурдною за своєю логікою, яку, на жаль, уряд роками практично не змінює", — констатує чиновник.

Щоб вирішити цю проблему, Гетманцев бачить два варіанти: запровадити базову соціальну частину пенсії на рівні фактичного прожиткового мінімуму, або змінювати правила індексації.

"Пенсія не може бути нижчою за рівень виживання", — підкреслив нардеп.

Нардеп згадав той факт, що з 2017 року в Україні діє автоматична індексація пенсій, але навіть вона не вирішує проблему справедливого підвищення пенсій:

"Доплати, а не розрахована за стаж пенсія стали основним елементом виплат для значної частини пенсіонерів. Пізніше виникла потреба в індексації таких доплат. У результаті автоматичність індексації основного розміру пенсії нівелювалася. Тому і формула пенсії, і підхід до індексації потребують перегляду".

У кого зростуть пенсії після індексації

"Біла" зарплата: Громадяни, які все життя отримували офіційну високу зарплату, і чия розрахункова пенсія становить, наприклад, 8000 грн, отримають 12,1% до пенсії, тобто плюс 968 грн.

Громадяни, які все життя отримували офіційну високу зарплату, і чия розрахункова пенсія становить, наприклад, 8000 грн, отримають 12,1% до пенсії, тобто плюс 968 грн. Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС: пенсії "чорнобильців" зазвичай прив'язані до середньої зарплати або мають коефіцієнти, які добре індексуються, тому їхнє підвищення може бути суттєвим.

пенсії "чорнобильців" зазвичай прив'язані до середньої зарплати або мають коефіцієнти, які добре індексуються, тому їхнє підвищення може бути суттєвим. Військові пенсіонери: якщо індексацію проводять на загальних підставах, як передбачено законом, то військові пенсії теж зростуть.

Наприкінці січня міністр соціальної політики, сім'ї та національної єдності Денис Улютін заявляв, що уряд проводить роботу над тим, щоб підняти мінімальні пенсії в Україні до 6000 грн.

Пенсійний фонд України інформував, що 2026 року мінімальна пенсія зросте майже до 8000 тільки для окремої категорії фахівців, які займалися підземними роботами.

