В Україні відбувається індексація пенсій. Проте, вона має певні нюанси: перерахунок торкнувся не всіх пенсіонерів, а фактична надбавка виявилася меншою, ніж очікувалося. Експертка у коментарі Фокусу пояснила, чи можна оскаржити розмір виплат.

З 1 березня в Україні триває індексація пенсії, завдяки якій виплати для літніх людей зросли на 12,1%. За словами урядовців, підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік, яка становила 8%, тому зростання частково компенсує подорожчання товарів і послуг.

Індексація пенсій у березні — як відбувається підвищення виплат

В Україні індексація пенсій є стандартною щорічною процедурою перегляду виплат для пенсіонерів. У 2026 році Уряд ухвалив постанову №236 “Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2026 році”, яка передбачає збільшення виплат на 12,1%.

Як повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, цей показник перевищує минулорічну інфляцію на 4%. Він уточнив, що підвищення стосується всіх громадян, які отримують пенсію з Пенсійного фонду України.

Відео дня

Пенсіонерам підвищили виплати на 12,1% Фото: З відкритих джерел

Варто зазначити, що розмір підвищення визначається за спеціальною формулою, яка діє ще з 2004 року і передбачена законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з нею, коефіцієнт індексації складається з двох показників:

50% враховують середнє зростання заробітних плат в Україні за останні три роки, яке становить 16,1%;

ще 50% залежить від рівня інфляції за попередній рік — 8%.

Березнева індексація пенсій у 2026 році відбулась автоматично. Відповідно, українцям не потрібно було подавати заяви, збирати додаткові документи або звертатися до Пенсійного фонду

За словами міністра, провести перерахунок пенсій вдалося завдяки фінансовій стабільності пенсійної системи. Вперше за багато років Пенсійний фонд розпочав рік із затвердженим та збалансованим бюджетом, який перевищує 1,2 трлн грн.

Після 1 березня пенсійні виплати зросли у більшості громадян, зокрема підвищення отримали:

отримувачі мінімальних військових і чорнобильських пенсій по інвалідності;

державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування;

військові пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років, інвалідність або втрату годувальника;

борці за незалежність України, які мають пенсію за особливі заслуги перед державою;

народні депутати та науковці.

Індексація пенсії торкнеться не загального її об'єму

За рішенням уряду більшість українських пенсіонерів отримали підвищення виплат у березні після проведення індексації. Проте цей процес має певні особливості: перерахунок стосується не всієї пенсії, а лише її базової частини. Через це фактичне збільшення виплат для багатьох громадян може виявитися меншим, ніж вони очікували.

Тобто, якщо базова частина пенсії становить 4 000 грн, після її індексації у березні надбавка становитиме приблизно 484 грн.

Дізнатися базову суму, яка підлягає індексації, можна у документі "Витяг з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії". У розділі "Рішення" зазначено рядок "Розмір пенсії за віком (стаття 27)", саме ця сума і підлягає перерахунку

Зазначимо, що деяким українцям взагалі не проіндексували виплати на 12,1%. Йдеться про такі категорії громадян:

вийшли на пенсію у 2024-2025 роках або на початку 2026 року, оскільки їхні виплати вже розраховані за новими показниками зарплат;

отримують пенсію розміром понад 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (25 950 грн);

отримують спеціальні пенсії, які регулюються окремими законами.

У Пенсійному фонді України також нагадали, що після індексації загальна сума виплати (разом із надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями та іншими доплатами) не може перевищувати 25 950 грн. Якщо після перерахунку виплата перевищує цю межу, застосовуються понижуючі коефіцієнти до суми перевищення.

Водночас під час воєнного стану це правило не застосовується до ветеранів війни, учасників АТО та ООС, а також до родин загиблих військовослужбовців, які мають відповідний статус.

Під час воєнного стану не застосовуються понижуючі коефіцієнти до суми перевищення виплат для ветеранів війни, учасників АТО та ООС, а також до родин загиблих військовослужбовців, які мають відповідний статус

Чи можна оскаржити індексацію пенсії

Пенсіонери в Україні можуть оскаржити розмір індексації пенсії, якщо вважають, що перерахунок був проведений неправильно. Про це у коментарі Фокусу розповіла адвокатка, кандидатка юридичних наук та керуюча Адвокатського бюро “Анни Даніель” Анна Даніель.

Вона зазначила, що механізм індексації передбачений законодавством, однак конкретні показники та порядок перерахунку щороку визначає уряд.

“Індексація грошових доходів — це механізм підвищення доходів населення, який дозволяє частково або повністю компенсувати подорожчання товарів і послуг”, — розповіла адвокатка.

Українці можуть оскаржити індексацію пенсії Фото: Ілюстративне фото

Якщо пенсіонер сумнівається у правильності розрахунку, спочатку він може звернутися до Пенсійного фонду України із письмовим запитом і вимагати пояснення. Ця процедура регулюється законом “Про звернення громадян” та внутрішніми правилами ПФУ.

“Пенсіонер має право вимагати письмового роз’яснення розрахунку своєї пенсії”, — підкреслила Анна Даніель.

Важливо

Абсурдна схема: Гетманцев пояснив, чому мінімальні пенсії зростуть не у всіх

Наступним кроком може стати судове оскарження. Якщо пенсіонер вважає, що його права були порушені, він має право звернутися до суду, щоб оскаржити дії або бездіяльність Пенсійного фонду. Як зазначила адвокатка, будь-який перерахунок пенсії вважається адміністративним актом і підлягає перевірці.

“Якщо індексація проведена без врахування вимог закону "Про індексацію грошових доходів населення", пенсіонер має право протягом шести місяців звернутися до адміністративного суду за захистом своїх прав, попередньо надіславши запит до ПФУ для отримання офіційної розшифровки розрахунку” — пояснила експертка.

Оскарження дій або бездіяльності ПФУ відбувається згідно з Кодексом адміністративного судочинства України, адже Пенсійний фонд є суб'єктом владних повноважень

Анна Даніель наголосила, що потрібно враховувати строки звернення. За статтею 122 КАС України, позов до суду можна подати протягом шести місяців з моменту, коли людина дізналася або мала дізнатися про порушення своїх прав. Якщо ж перед цим пенсіонер подавав скаргу до вищого органу Пенсійного фонду, строк звернення до суду скорочується до трьох місяців після отримання відповіді.

Українці можуть отримати безплатного адвоката від держави, якщо їхній дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів. Він буде представляти інтереси громадянина у суді

Наскільки зросли пенсії після березневої індексації у 2026 році

Після індексації пенсій у березні 2026 року українці отримали різні розміри підвищення. За даними Пенсійного фонду України, надбавки становили від 100 до 2 595 грн, залежно від категорії пенсіонера та розміру його базових виплат.

Зокрема, після перерахунку зросли мінімальні пенсії для людей, інвалідність яких пов’язана із захворюваннями внаслідок Чорнобильської катастрофи. З 1 березня 2026 року виплати становлять:

I група інвалідності — 11 041,85 грн;

II група — 8 838,60 грн;

III група — 6 808,95 грн.

Після березневої індексації зросли мінімальні пенсії для людей з інвалідністю Фото: Відкриті джерела

Також зросли мінімальні пенсійні виплати для громадян віком 65 років і старше, які не працюють, мають повний страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) і отримують пенсію за законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, до 4 213 грн. Аналогічний розмір виплат встановили і для громадян віком від 80 років, які мають страховий стаж 20/25 років.

Для людей віком від 70 до 80 років із повним страховим стажем мінімальна пенсія збільшилася з 3 613 грн до 4 050 грн.

Громадяни до 70 років, які мають повний страховий стаж, а також особи з інвалідністю I групи, тепер отримують мінімальну виплату 3 725 грн замість попередніх 3 323 грн.

Важливо

Українцям скоротять субсидії: що змінилося з 1 березня та хто може отримати допомогу

Водночас для інших непрацюючих пенсіонерів мінімальна пенсійна виплата зросла з 3 038 грн до 3 406 грн.

Окремо зросли виплати для людей з інвалідністю внаслідок війни. Після березневої індексації пенсія становить:

I група — 18 885 грн;

II група — 15 494 грн;

III група — 10 625 грн.

Також перерахували виплати для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності. З березня вони становлять 6 197 грн.

Раніше Фокус повідомляв, що українцям, імовірно, доведеться працювати до 70-75 років. Як пояснив експерт, така тенденція може виникнути з двох основних причин: низького рівня пенсійних виплат та дефіциту на працівників на ринку праці.