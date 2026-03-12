В Украине происходит индексация пенсий. Однако, она имеет определенные нюансы: перерасчет коснулся не всех пенсионеров, а фактическая прибавка оказалась меньше, чем ожидалось. Эксперт в комментарии Фокусу объяснила, можно ли обжаловать размер выплат.

С 1 марта в Украине идет индексация пенсии, благодаря которой выплаты для пожилых людей выросли на 12,1%. По словам чиновников, повышение превышает уровень инфляции за прошлый год, которая составила 8%, поэтому рост частично компенсирует подорожание товаров и услуг.

Индексация пенсий в марте — как происходит повышение выплат

В Украине индексация пенсий является стандартной ежегодной процедурой пересмотра выплат для пенсионеров. В 2026 году Правительство приняло постановление №236 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2026 году", которое предусматривает увеличение выплат на 12,1%.

Как сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, этот показатель превышает прошлогоднюю инфляцию на 4%. Он уточнил, что повышение касается всех граждан, которые получают пенсию из Пенсионного фонда Украины.

Пенсионерам повысили выплаты на 12,1% Фото: Из открытых источников

Стоит отметить, что размер повышения определяется по специальной формуле, которая действует еще с 2004 года и предусмотрена законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно ей, коэффициент индексации состоит из двух показателей:

50% учитывают средний рост заработных плат в Украине за последние три года, который составляет 16,1%;

еще 50% зависит от уровня инфляции за предыдущий год — 8%.

Мартовская индексация пенсий в 2026 году состоялась автоматически. Соответственно, украинцам не нужно было подавать заявления, собирать дополнительные документы или обращаться в Пенсионный фонд

По словам министра, провести перерасчет пенсий удалось благодаря финансовой стабильности пенсионной системы. Впервые за много лет Пенсионный фонд начал год с утвержденным и сбалансированным бюджетом, который превышает 1,2 трлн грн.

После 1 марта пенсионные выплаты выросли у большинства граждан, в частности повышение получили:

получатели минимальных военных и чернобыльских пенсий по инвалидности;

государственные служащие, работники органов местного самоуправления;

военные пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет, инвалидность или потерю кормильца;

борцы за независимость Украины, которые имеют пенсию за особые заслуги перед государством;

народные депутаты и ученые.

Индексация пенсии коснется не общего ее объема

По решению правительства большинство украинских пенсионеров получили повышение выплат в марте после проведения индексации. Однако этот процесс имеет определенные особенности: перерасчет касается не всей пенсии, а только ее базовой части. Поэтому фактическое увеличение выплат для многих граждан может оказаться меньше, чем они ожидали.

То есть, если базовая часть пенсии составляет 4 000 грн, после ее индексации в марте прибавка составит примерно 484 грн.

Узнать базовую сумму, которая подлежит индексации, можно в документе "Витяг з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії". В разделе "Рішення" указана строка "Розмір пенсії за віком (стаття 27)", именно эта сумма и подлежит перерасчету

Отметим, что некоторым украинцам вообще не проиндексировали выплаты на 12,1%. Речь идет о таких категориях граждан:

вышли на пенсию в 2024-2025 годах или в начале 2026 года, поскольку их выплаты уже рассчитаны по новым показателям зарплат;

получают пенсию размером более 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (25 950 грн);

получают специальные пенсии, которые регулируются отдельными законами.

В Пенсионном фонде Украины также напомнили, что после индексации общая сумма выплаты (вместе с надбавками, повышениями, дополнительными пенсиями и другими доплатами) не может превышать 25 950 грн. Если после перерасчета выплата превышает этот предел, применяются понижающие коэффициенты к сумме превышения.

В то же время во время военного положения это правило не применяется к ветеранам войны, участникам АТО и ООС, а также к семьям погибших военнослужащих, которые имеют соответствующий статус.

Во время военного положения не применяются понижающие коэффициенты к сумме превышения выплат для ветеранов войны, участников АТО и ООС, а также к семьям погибших военнослужащих, которые имеют соответствующий статус

Можно ли обжаловать индексацию пенсии

Пенсионеры в Украине могут обжаловать размер индексации пенсии, если считают, что перерасчет был проведен неправильно. Об этом в комментарии Фокусу рассказала адвокат, кандидат юридических наук и управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль" Анна Даниэль.

Она отметила, что механизм индексации предусмотрен законодательством, однако конкретные показатели и порядок перерасчета ежегодно определяет правительство.

"Индексация денежных доходов — это механизм повышения доходов населения, который позволяет частично или полностью компенсировать подорожание товаров и услуг", — рассказала адвокат.

Украинцы могут обжаловать индексацию пенсии Фото: Иллюстративное фото

Если пенсионер сомневается в правильности расчета, сначала он может обратиться в Пенсионный фонд Украины с письменным запросом и потребовать объяснения. Эта процедура регулируется законом "Об обращении граждан" и внутренними правилами ПФУ.

"Пенсионер имеет право требовать письменного разъяснения расчета своей пенсии", — подчеркнула Анна Даниэль.

Следующим шагом может стать судебное обжалование. Если пенсионер считает, что его права были нарушены, он имеет право обратиться в суд, чтобы обжаловать действия или бездействие Пенсионного фонда. Как отметила адвокат, любой перерасчет пенсии считается административным актом и подлежит проверке.

"Если индексация проведена без учета требований закона "Об индексации денежных доходов населения", пенсионер имеет право в течение шести месяцев обратиться в административный суд за защитой своих прав, предварительно направив запрос в ПФУ для получения официальной расшифровки расчета", — пояснила эксперт.

Обжалование действий или бездействия ПФУ происходит согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, ведь Пенсионный фонд является субъектом властных полномочий

Анна Даниэль отметила, что нужно учитывать сроки обращения. По статье 122 КАС Украины, иск в суд можно подать в течение шести месяцев с момента, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Если же перед этим пенсионер подавал жалобу в вышестоящий орган Пенсионного фонда, срок обращения в суд сокращается до трех месяцев после получения ответа.

Украинцы могут получить бесплатного адвоката от государства, если их доход не превышает двух прожиточных минимумов. Он будет представлять интересы гражданина в суде

Насколько выросли пенсии после мартовской индексации в 2026 году

После индексации пенсий в марте 2026 года украинцы получили разные размеры повышения. По данным Пенсионного фонда Украины, надбавки составили от 100 до 2 595 грн, в зависимости от категории пенсионера и размера его базовых выплат.

В частности, после перерасчета выросли минимальные пенсии для людей, инвалидность которых связана с заболеваниями вследствие Чернобыльской катастрофы. С 1 марта 2026 года выплаты составляют:

I группа инвалидности — 11 041,85 грн;

II группа — 8 838,60 грн;

III группа — 6 808,95 грн.

После мартовской индексации выросли минимальные пенсии для людей с инвалидностью Фото: Открытые источники

Также выросли минимальные пенсионные выплаты для граждан в возрасте 65 лет и старше, которые не работают, имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) и получают пенсию по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, до 4 213 грн. Аналогичный размер выплат установили и для граждан в возрасте от 80 лет, которые имеют страховой стаж 20/25 лет.

Для людей в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем минимальная пенсия увеличилась с 3 613 грн до 4 050 грн.

Граждане до 70 лет, которые имеют полный страховой стаж, а также лица с инвалидностью I группы, теперь получают минимальную выплату 3 725 грн вместо предыдущих 3 323 грн.

В то же время для других неработающих пенсионеров минимальная пенсионная выплата выросла с 3 038 грн до 3 406 грн.

Отдельно выросли выплаты для людей с инвалидностью вследствие войны. После мартовской индексации пенсия составляет:

I группа — 18 885 грн;

II группа — 15 494 грн;

III группа — 10 625 грн.

Также пересчитали выплаты для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства. С марта они составляют 6 197 грн.

Ранее Фокус сообщал, что украинцам, вероятно, придется работать до 70-75 лет. Как пояснил эксперт, такая тенденция может возникнуть по двум основным причинам: низкого уровня пенсионных выплат и дефицита на работников на рынке труда.