В Украине собираются поднять минимальную пенсию до 7500 грн: законопроект

В украинском парламенте 9 марта был зарегистрирован проект постановления об обращении к Кабинету министров о принятии неотложных мер для повышения размера минимальной пенсии по возрасту в 2026 году. Об этом говорится в карточке законопроекта №15059.

Кабмин, как отмечается, должен безотлагательно подать на рассмотрение Верховной Рады проект внесения изменений в государственный бюджет относительно повышения размера минимальной пенсии по возрасту.

Денежное обеспечение должно достичь фактического размера прожиточного минимума по методологии для нетрудоспособных лиц. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за четвертый квартал 2026 года фактический размер прожиточного минимума по методологии для нетрудоспособных лиц ожидается в среднем в размере 7590 грн. При этом фактический прожиточный минимум по состоянию на начало года составлял 6 954 грн.

Где возьмут средства для повышения пенсий украинцам

Финансирование дополнительных расходов предполагается за счет сокращения непервоочередных расходов государственного бюджета, от поступления средств иностранных государств и недопущения укрытия налогов и сборов в теневом секторе экономики и в оффшорных зонах.

Сейчас прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 328 гривен, а для нетрудоспособных лиц — всего 2 595 гривен.

Напомним, украинцы могут быть вынуждены работать до 70-75 лет из-за низких пенсионных выплат и нехватки сотрудников.

Также Фокус писал, что в Украине с 1 марта происходит индексация пенсий. Однако перерасчет коснулся не всех пенсионеров, а фактическая прибавка оказалась меньше, чем ожидалось.