Індексація пенсій в Україні: у кого виплати зросли на 2595 грн

Індексація пенсій з 1 березня 2026 року проведена Пенсійним фондом України, а зараз відомство узагальнило її результати.

Індексацію було проведено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2026 року № 236 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найуразливіших верств населення у 2026 році", а підвищенню підлягали пенсії, призначені до 31 грудня 2025 року включно, повідомили в ПФУ.

За підсумками індексації мінімальний розмір підвищення становив 100 грн, максимальний — 2595 грн. Цю максимальну індексацію отримали пенсіонери з високими пенсіями (приблизно від 21 446 грн і вище), а також, за окремими даними, особи, які мають право на спеціальні доплати, наприклад, постраждалі від Чорнобильської катастрофи.

Індексація пенсій в Україні: як змінився розмір виплат

З 1 березня пенсії збільшилися у 9,5 млн українських пенсіонерів. У середньому пенсія зросла на 648,93 грн. При цьому індексували тільки основний розмір пенсії без урахування надбавок і доплат.

Таким чином, після індексації середній розмір пенсії в березні 2026 року становить 7 137,26 грн. Українці можуть дізнатися розмір своєї проіндексованої пенсії онлайн. Для цього достатньо скористатися особистим кабінетом на веб-порталі електронних послуг ПФУ. Там дані оновлюються одразу після перерахунку.

Зазначимо, що з 1 квітня очікується ще одне підвищення пенсій, однак торкнеться воно не всіх категорій пенсіонерів, а тільки тих, хто працює. Однак у більшості випадків підвищені виплати люди отримають тільки влітку.

Автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів в Україні здійснюється щорічно, починаючи з 1 квітня 2018 року.

Нагадаємо, індексація пенсій на 12,1%, за словами міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна, перевищує торішню інфляцію на 4%. Він уточнив, що підвищення стосується всіх громадян, які отримують пенсію з Пенсійного фонду України.

