Індексація пенсій в Україні: у кого з 1 квітня зміниться сума виплат

В Україні в березні відбулася щорічна індексація пенсій. Цього року уряд ухвалив постанову №236, згідно з якою виплати зросли на 12,1%, а мінімальне підвищення становило від 100 гривень.

Перегляд пенсій буде здійснено і з 1 квітня, однак торкнеться він не всіх категорій пенсіонерів, а тільки тих, хто працює. Відповідний пункт прописано в Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

З 1 квітня пенсії автоматично перераховують тим пенсіонерам, які станом на 1 березня вже мають на це право. Йдеться про дві основні категорії:

ті, хто після призначення або попереднього перерахунку пенсії відпрацював не менше 24 місяців. У такому разі враховується найвигідніший варіант: або тільки додатковий стаж, або і стаж, і оновлений рівень зарплати;

ті, хто має менше 24 місяців стажу, але після останнього перегляду минуло два роки. Для таких пенсіонерів перерахунок виплат здійснюється тільки за рахунок доданого стажу.

Відео дня

Пенсійний фонд окремо звернув увагу на пенсії за вислугу років. Якщо людина ще не досягла загального пенсійного віку, її виплати не підпадають під перерахунок пенсій у квітні.

Порядок індексації встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Нагадаємо, що в Україні автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів здійснюється щорічно, починаючи з 1 квітня 2018 року.

Механізм цієї процедури визначено частиною 4 статті 42 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а також постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2026 №236 та постановою правління Пенсійного фонду України №10-1 від 18.05.2018, якою затверджено порядок перерахунку пенсії без необхідності додаткового звернення особи.

