Индексация пенсий в Украине: у кого с 1 апреля изменится сумма выплат

В Украине в марте прошла ежегодная индексация пенсий. В этом году правительство приняло постановление №236, согласно которому выплаты выросли на 12,1%, а минимальное повышение составило от 100 гривен.

Пересмотр пенсий будет осуществлен и с 1 апреля, однако коснется он не всех категорий пенсионеров, а только тех, кто работает. Соответствующий пункт прописан в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

С 1 апреля пенсии автоматически пересчитывают тем пенсионерам, которые по состоянию на 1 марта уже имеют на это право. Речь идет о двух основных категориях:

те, кто после назначения или предыдущего перерасчета пенсии отработал не менее 24 месяцев. В таком случае учитывается наиболее выгодный вариант: или только дополнительный стаж, или и стаж, и обновленный уровень зарплаты;

те, кто имеет менее 24 месяцев стажа, но после последнего пересмотра прошло два года. Для таких пенсионеров перерасчет выплат осуществляется только за счет добавленного стажа.

Пенсионный фонд отдельно обратил внимание на пенсии за выслугу лет. Если человек еще не достиг общего пенсионного возраста, его выплаты не подпадают под перерасчет пенсий в апреле.

Порядок индексации устанавливается правлением Пенсионного фонда по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере социальной защиты населения.

Напомним, что в Украине автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров осуществляется ежегодно, начиная с 1 апреля 2018 года.

Механизм этой процедуры определен частью 4 статьи 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также постановлением Кабинета Министров Украины от 25.02.2026 №236 и постановлением правления Пенсионного фонда Украины №10-1 от 18.05.2018, которым утвержден порядок перерасчета пенсии без необходимости дополнительного обращения лица.

Ранее сообщалось, как украинцы могут оспорить сумму повышения выплат, если считают, что перерасчет проведен неправильно.

Также мы писали, как проверить новый размер выплат за несколько минут.