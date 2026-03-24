После мартовской индексации пенсий в 2026 году украинцы получили повышение выплат на 12,1%. Однако далеко не все понимают, как именно изменился размер их пенсии.

В Украине состоялась очередная индексация пенсий, которая является стандартной ежегодной процедурой для всех пенсионеров. В этом году правительство приняло постановление №236, согласно которому выплаты выросли на 12,1%, а минимальное повышение составило от 100 гривен. Но как проверить, сколько конкретно будете получать после перерасчета пенсии?

Индексация пенсии — как проверить размер повышенных выплат

Украинцы могут узнать размер своей проиндексированной пенсии онлайн. В Пенсионном фонде Украины сообщили, что для этого достаточно воспользоваться личным кабинетом на веб-портале электронных услуг ПФУ. Там данные обновляются сразу после перерасчета.

Для того, чтобы проверить размер проиндексированной пенсии следует придерживаться этого алгоритма действий:

Зайдите на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины: https://portal.pfu.gov.ua/ и нажмите "Вход".

Для проверки проиндексированной пенсии зайдите на веб-портал электронных услуг ПФУ Фото: ПФУ

Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи, через BankID (с использованием номера банковской карты) или с помощью "Дія.Підпис".

Войти на портал ПФУ можно с помощью квалифицированной электронной подписи, через BankID или "Дія.Підпис" Фото: ПФУ

В боковом меню слева выберите раздел "Моя пенсия" и просмотрите актуальный размер проиндексированной пенсии с 1 марта 2026 года.

В ПФУ объяснили, как проверить размер пенсий в 2026 году Фото: ПФУ

Как самостоятельно рассчитать повышение после индексации пенсий

Кроме проверки через портал, украинцы могут сами посчитать, как изменилась их пенсия после мартовской индексации. Для этого понадобится выписка из распоряжения о назначении или перерасчете пенсии, которую выдают в сервисном центре Пенсионного фонда.

В этом документе есть несколько важных разделов:

"Решение №... от..."

"Форма РС-право"

"Алгоритм расчета" (именно здесь содержатся данные о заработке, которые учитываются при начислении пенсии)

Чтобы посчитать повышение, обратите внимание на раздел "Рішення". В нем нужно найти строку "Розмір пенсії за віком (стаття 27)" — это базовая сумма без доплат, которая и подлежит индексации. Далее нужно:

Умножить базовый размер пенсии на коэффициент индексации — 1,121. От полученной суммы вычесть размер пенсии до перерасчета.

В результате вы получите, насколько выросли ваши выплаты после индексации пенсий. Например, если базовая пенсия в Украине составляла 4800 грн, то после индексации прибавка составит 580,8 грн.

Мартовская индексация пенсий — можно ли обжаловать решение ПФУ

В марте индексация пенсий произошла автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд гражданам не нужно было. Поскольку перерасчет касается не всей суммы, а только базовой части, у некоторых пенсионеров могли возникнуть вопросы относительно правильности повышения выплат.

Как пояснила адвокат, кандидат юридических наук Анна Даниэль, механизм индексации пенсий предусмотрен законодательством, однако конкретные показатели ежегодно определяет правительство.

"Индексация денежных доходов — это механизм повышения доходов населения, который позволяет частично или полностью компенсировать подорожание товаров и услуг", — пояснила она.

Украинцы могут обжаловать решение ПФУ по индексации пенсий

Если человек считает, что его пенсия после индексации рассчитана неправильно, он имеет право обжаловать это решение. По словам эксперта, сначала можно подать письменный запрос в Пенсионный фонд и получить официальное разъяснение по расчету своей пенсии. Это право гарантирует закон "Об обращениях граждан".

Если ответ не удовлетворил или нарушения не устранили, следующий этап — обращение в суд. Анна Даниэль отметили, что любой перерасчет пенсии в Украине является административным актом и подлежит проверке. Однако, нужно соблюдать сроки:

лицо имеет шесть месяцев с момента, когда узнало или должно было узнать о возможном нарушении, чтобы обратиться в суд.

если перед этим подавалась жалоба в вышестоящий орган Пенсионного фонда, срок сокращается до трех месяцев после получения ответа.

Эксперт отметила, что обжалование происходит в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины, ведь Пенсионный фонд является субъектом властных полномочий.

Ранее Фокус писал, что в апреле Пенсионный фонд Украины проведет очередной перерасчет пенсий. Речь идет о гражданах, которые после выхода на пенсию продолжают работать. Однако, их выплаты могут вырасти только летом.