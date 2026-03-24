Після березневої індексації пенсій у 2026 році українці отримали підвищення виплат на 12,1%. Однак далеко не всі розуміють, як саме змінився розмір їхньої пенсії.

В Україні відбулася чергова індексація пенсій, яка є стандартною щорічною процедурою для всіх пенсіонерів. Цього року уряд ухвалив постанову №236, згідно з якою виплати зросли на 12,1%, а мінімальне підвищення склало від 100 гривень. Але як перевірити, скільки конкретно будете отримувати після перерахунку пенсії?

Індексація пенсії — як перевірити розмір підвищених виплат

Українці можуть дізнатися розмір своєї проіндексованої пенсії онлайн. У Пенсійному фонді України повідомили, що для цього достатньо скористатися особистим кабінетом на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Там дані оновлюються одразу після перерахунку.

Для того, аби перевірити розмір проіндексованої пенсії слід дотримуватися цього алгоритму дій:

Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України: https://portal.pfu.gov.ua/ та натисніть "Вхід".

Для перевірки проіндексованої пенсії зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ Фото: ПФУ

Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису, через BankID (з використанням номера банківської картки) або за допомогою "Дія.Підпис".

Увійти до порталу ПФУ можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису, через BankID або "Дія.Підпис" Фото: ПФУ

У боковому меню ліворуч оберіть розділ "Моя пенсія" та перегляньте актуальний розмір проіндексованої пенсії з 1 березня 2026 року.

У ПФУ пояснили, як перевірити розмір пенсій у 2026 році Фото: ПФУ

Як самостійно розрахувати підвищення після індексації пенсій

Окрім перевірки через портал, українці можуть самі порахувати, як змінилася їхня пенсія після березневої індексації. Для цього знадобиться витяг із розпорядження про призначення або перерахунок пенсії, який видають у сервісному центрі Пенсійного фонду.

У цьому документі є кілька важливих розділів:

"Рішення №… від…"

"Форма РС-право"

"Алгоритм розрахунку" (саме тут містяться дані про заробіток, які враховуються при нарахуванні пенсії)

Щоб порахувати підвищення, зверніть увагу на розділ "Рішення". У ньому потрібно знайти рядок "Розмір пенсії за віком (стаття 27)" — це базова сума без доплат, яка і підлягає індексації. Далі потрібно:

Помножити базовий розмір пенсії на коефіцієнт індексації — 1,121. Від отриманої суми відняти розмір пенсії до перерахунку.

У результаті ви отримаєте, наскільки зросли ваші виплати після індексації пенсій. Наприклад, якщо базова пенсія в Україні становила 4800 грн, то після індексації надбавка складе 580,8 грн.

Березнева індексація пенсій — чи можна оскаржити рішення ПФУ

У березні індексація пенсій відбулася автоматично, тож звертатися до Пенсійного фонду громадянам не потрібно було. Оскільки перерахунок стосується не всієї суми, а лише базової частини, у деяких пенсіонерів могли виникнути питання щодо правильності підвищення виплат.

Як пояснила адвокатка, кандидатка юридичних наук Анна Даніель, механізм індексації пенсій передбачений законодавством, однак конкретні показники щороку визначає уряд.

"Індексація грошових доходів — це механізм підвищення доходів населення, який дозволяє частково або повністю компенсувати подорожчання товарів і послуг", — пояснила вона.

Українці можуть оскаржити рішення ПФУ щодо індексації пенсій

Якщо людина вважає, що його пенсія після індексації розрахована неправильно, вона має право оскаржити це рішення. За словами експерти, спочатку можна подати письмовий запит до Пенсійного фонду та отримати офіційне роз’яснення щодо розрахунку своєї пенсії. Це право гарантує закон "Про звернення громадян".

Якщо відповідь не задовольнила або порушення не усунули, наступний етап — звернення до суду. Анна Даніель зауважили, що будь-який перерахунок пенсії в Україні є адміністративним актом і підлягає перевірці. Однак, потрібно дотримуватися строків:

особа має шість місяців з моменту, коли дізналася або мала дізнатися про можливе порушення, щоб звернутися до суду.

якщо перед цим подавалася скарга до вищого органу Пенсійного фонду, строк скорочується до трьох місяців після отримання відповіді.

Експертка зазначила, що оскарження відбувається відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, адже Пенсійний фонд є суб’єктом владних повноважень.

Раніше Фокус писав, що у квітні Пенсійний фонд України проведе черговий перерахунок пенсій. Йдеться про громадян, які після виходу на пенсію продовжують працювати. Однак, їхні виплати можуть зрости лише влітку.