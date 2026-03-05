Індексація пенсій у березні: які категорії можуть отримати не повне підвищення виплат

З 1 березня в Україні стартувала нова хвиля індексації пенсій, яка охопить усіх пенсіонерів, чиї виплати призначено до кінця 2025 року. Більшість отримувачів зможе розраховувати на збільшення пенсії приблизно на 12%, проте деякі категорії пенсіонерів, які вийшли на пенсію після 2020 року, отримають приріст значно менший, ніж очікувалося, оскільки для них застосовуються зменшені коефіцієнти.

Як пояснює Пенсійний фонд України, автоматичний перерахунок проводиться без необхідності звертатися до установ, на основі даних пенсійних справ. Розмір нових виплат формується виходячи з середньої заробітної плати в країні, з якої сплачено страхові внески, і цьогоріч цей показник збільшено на коефіцієнт 1,121, зокрема:

для тих пенсіонерів, чиї виплати були призначені до 2021 року, це означає суттєве підвищення, яке може сягати понад 12% від попередньої пенсії;

водночас ті, хто отримав пенсію в період 2021–2025 років, отримають менший приріст: коефіцієнти для цієї групи поступово знижуються від 1,061 для пенсій 2021–2022 років до 1,024 для виплат 2025 року.

У відомстві зазначається, що при розрахунку нових пенсій уже враховувалися високі показники середньої зарплати, і частина приросту була закладена заздалегідь.

Особливе підвищення отримають військові пенсіонери, ті, хто втратив годувальника, борці за незалежність, державні службовці, науковці та депутати, а також мінімальні пенсії військових і чорнобильців по інвалідності. Одночасно уряд встановив гарантовані мінімальні виплати для найбільш уразливих категорій пенсіонерів, щоб ніхто не залишився без підвищення.

Які категорії пенсіонерів можуть отримати менше за 12,1% приросту

За даними видання "Голос Карпат", базовий коефіцієнт 1,121 розраховується за спеціальною формулою, яка поєднує половину рівня інфляції за останній рік та половину середнього зростання заробітної плати за три попередні роки. За підсумками 2025 року інфляція склала 8%, а середня зарплата зросла на 16,11%, що забезпечило заплановане підвищення приблизно на 12%. Водночас для "нових" пенсіонерів приріст буде меншим, але гарантовано не нижчим за встановлені законом мінімальні суми.

З 1 квітня 2026 року автоматичний перерахунок охопить і працюючих пенсіонерів. Завдяки цьому підвищення виплат відбуватиметься регулярно та без зайвих процедур, що дозволяє забезпечити стабільність соціальних виплат і зменшити бюрократичне навантаження. Експерти зазначають, що хоча нова система диференційованого підвищення може призвести до вирівнювання сум виплат між пенсіонерами з різним стажем, вона гарантує, що кожен отримає справедливе збільшення пенсії відповідно до закону та реальних доходів країни.

Раніше народний депутат Данило Гетманцев пояснював, що після індексації з 1 березня пенсії в Україні можуть зрости на суму від 100 до 2595 гривень, однак фактичне підвищення торкнеться не всіх пенсіонерів. За його словами, люди, які отримують мінімальні виплати, часто не відчувають індексації, оскільки держава лише збільшує розраховану частину пенсії, одночасно зменшуючи доплату до прожиткового мінімуму, тому підсумкова сума виплати для них може залишатися незмінною.

Також Фокус писав, що в Україні для окремих категорій громадян передбачене підвищення мінімальної пенсії — зокрема для працівників гірничої галузі. Згідно з держбюджетом на 2026 рік, такі виплати можуть становити щонайменше 7 785 гривень, тоді як загальна мінімальна пенсія в країні залишається на рівні 2 595 гривень.