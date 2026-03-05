Индексация пенсий в марте: какие категории могут получить не полное повышение выплат

С 1 марта в Украине стартовала новая волна индексации пенсий, которая охватит всех пенсионеров, чьи выплаты назначены до конца 2025 года. Большинство получателей сможет рассчитывать на увеличение пенсии примерно на 12%, однако некоторые категории пенсионеров, которые вышли на пенсию после 2020 года, получат прирост значительно меньше, чем ожидалось, поскольку для них применяются уменьшенные коэффициенты.

Как объясняет Пенсионный фонд Украины, автоматический перерасчет проводится без необходимости обращаться в учреждения, на основе данных пенсионных дел. Размер новых выплат формируется исходя из средней заработной платы в стране, с которой уплачены страховые взносы, и в этом году этот показатель увеличен на коэффициент 1,121, в частности:

для тех пенсионеров, чьи выплаты были назначены до 2021 года, это означает существенное повышение, которое может достигать более 12% от предыдущей пенсии;

в то же время те, кто получил пенсию в период 2021-2025 годов, получат меньший прирост: коэффициенты для этой группы постепенно снижаются от 1,061 для пенсий 2021-2022 годов до 1,024 для выплат 2025 года.

В ведомстве отмечается, что при расчете новых пенсий уже учитывались высокие показатели средней зарплаты, и часть прироста была заложена заранее.

Особое повышение получат военные пенсионеры, те, кто потерял кормильца, борцы за независимость, государственные служащие, ученые и депутаты, а также минимальные пенсии военных и чернобыльцев по инвалидности. Одновременно правительство установило гарантированные минимальные выплаты для наиболее уязвимых категорий пенсионеров, чтобы никто не остался без повышения.

Какие категории пенсионеров могут получить меньше 12,1% прироста

По данным издания "Голос Карпат", базовый коэффициент 1,121 рассчитывается по специальной формуле, которая сочетает половину уровня инфляции за последний год и половину среднего роста заработной платы за три предыдущих года. По итогам 2025 года инфляция составила 8%, а средняя зарплата выросла на 16,11%, что обеспечило запланированное повышение примерно на 12%. В то же время для "новых" пенсионеров прирост будет меньше, но гарантированно не ниже установленных законом минимальных сумм.

С 1 апреля 2026 года автоматический перерасчет охватит и работающих пенсионеров. Благодаря этому повышение выплат будет происходить регулярно и без лишних процедур, что позволяет обеспечить стабильность социальных выплат и уменьшить бюрократическую нагрузку. Эксперты отмечают, что хотя новая система дифференцированного повышения может привести к выравниванию сумм выплат между пенсионерами с разным стажем, она гарантирует, что каждый получит справедливое увеличение пенсии в соответствии с законом и реальными доходами страны.

Ранее народный депутат Даниил Гетманцев объяснял, что после индексации с 1 марта пенсии в Украине могут вырасти на сумму от 100 до 2595 гривен, однако фактическое повышение коснется не всех пенсионеров. По его словам, люди, которые получают минимальные выплаты, часто не чувствуют индексации, поскольку государство лишь увеличивает рассчитанную часть пенсии, одновременно уменьшая доплату до прожиточного минимума, поэтому итоговая сумма выплаты для них может оставаться неизменной.

Также Фокус писал, что в Украине для отдельных категорий граждан предусмотрено повышение минимальной пенсии — в частности для работников горной отрасли. Согласно госбюджету на 2026 год, такие выплаты могут составить не менее 7 785 гривен, тогда как общая минимальная пенсия в стране остается на уровне 2 595 гривен.