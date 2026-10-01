Пенсії в Україні: чи буде загальне підвищення з 1 жовтня та які зараз виплати

Що змінилося для пенсіонерів від жовтня? Фокус проаналізував усі чинні виплати та доплати, які чекають на українців. А юристка Ірина Гриценко розповіла, як офіційно отримати більший стаж і виплати.

У жовтні 2026 року окремої загальної індексації пенсій не передбачено. Основний плановий перерахунок уже провели 1 березня. Тоді виплати підвищили для 9,5 млн пенсіонерів. Розмір підвищення залежав від категорії отримувача та становив від 100 до 2 595 грн, згідно із постановою Кабінету Міністрів №236.

Наразі в Україні є чинними розміри пенсійних виплат, що встановили після березневого перерахунку. А сума, яку фактично отримує людина, залежить від її віку, страхового стажу, заробітку та передбачених законодавством доплат.

Яка мінімальна пенсія у жовтні

Мінімальна пенсія за віком 2026 року становить 2 595 грн. Ця сума відповідає прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Видео дня

Водночас для окремих категорій непрацюючих пенсіонерів держава встановила вищі мінімальні рівні пенсійних виплат. Зокрема, у жовтні чинні наступні розміри виплат:

4 213 грн — для непрацюючих пенсіонерів від 65 років із повним страховим стажем: не менш як 30 років для жінок і 35 років для чоловіків;

4 213 грн — для пенсіонерів віком від 80 років, якщо вони мають щонайменше 20 років стажу для жінок і 25 років для чоловіків;

4 050 грн — для пенсіонерів віком від 70 до 80 років із повним страховим стажем 30 років для жінок і 35 років для чоловіків;

3 725 грн — для пенсіонерів до 70 років із необхідним страховим стажем, а також для людей з інвалідністю I групи незалежно від віку та тривалості стажу;

3 406 грн — для інших непрацюючих пенсіонерів незалежно від віку та закону, за яким їм призначили пенсію.

Мінімальна пенсія в Україні не означає, що кожен пенсіонер у жовтні отримуватиме саме 2 595 грн. Для різних категорій встановлені гарантовані мінімальні рівні виплат

Хто отримає доплату за віком до пенсії у жовтні

У жовтні частина пенсіонерів також може отримати вікову доплату. Її призначають автоматично за умови відповідності встановленим критеріям.

Максимальний розмір такої доплати становить:

до 300 грн — для людей віком від 70 до 74 років;

до 456 грн — від 75 до 79 років;

до 570 грн — від 80 років.

Зазначимо, що вікова доплата нараховується не всім пенсіонерам відповідного віку. Однією з умов є те, щоб розмір пенсії не перевищував 10 340,35 грн.

Про нове загальне підвищення пенсій у жовтні 2026 року не йдеться. Основні зміни для конкретного пенсіонера можуть бути пов’язані з установленою мінімальною виплатою або автоматичною віковою доплатою, якщо людина відповідає необхідним умовам

Страховий стаж для пенсії 2026 року: скільки потрібно та що робити, якщо його не вистачає

Те, що людина досягла пенсійного віку, ще не означає автоматичного призначення пенсії. Для отримання пенсії за віком потрібно мати необхідну кількість страхового стажу. саме від нього залежить, чи зможе чоловік або жінка вийти на пенсію у 60, 63 або 65 років.

Скільки стажу потрібно 2026 року

Цьогоріч для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. У 63 роки пенсію можуть призначити за наявності від 23 до 33 років стажу, а у 65 років — від 15 до 23 років.

Опитування Чи відчули ви підвищення пенсій 2026 року? Опитування відкрите до Так, підвищення відчутне Незначно, майже не вплинуло Ні, змін не помітив(ла) Я не пенсіонер(ка) Голосувати

Ба більше, необхідна тривалість стажу визначається за правилами, які діяли на дату досягнення людиною відповідного віку. Наприклад, якщо 60 років виповнилося у 2025 році, застосовується вимога щодо стажу, яка діяла саме у 2025-му, навіть якщо за пенсією людина звертається пізніше.

Що робити, якщо стажу не вистачає

"Якщо на момент досягнення 60 років ви не маєте необхідної кількості стажу, пенсію за віком у цьому віці їй не призначать. Водночас це не означає, що обов’язково потрібно чекати до 63 років", — пояснює у коментарі Фокусу юристка LEGAL STRATEGY Ірина Гриценко,

Якщо бракує кількох місяців або років, необхідний стаж можна набути після 60 років, зокрема, продовжуючи офіційно працювати або сплачуючи внески у передбачених законом випадках.

До прикладу, якщо 2026 року на день 60-річчя людина має 32 роки і 6 місяців страхового стажу, після набуття ще шести місяців вона зможе звернутися за пенсією. І чекати на день, коли їй виповниться 63 років, не потрібно.

Які періоди можуть зарахувати до стажу

Страховий стаж обчислюється у місяцях. Після 1 січня 2004 року повний місяць, як правило, зараховується, якщо за нього сплачено страховий внесок не менш як мінімальний.

Водночас з 2 серпня 2026 року до страхового стажу для визначення права на пенсію можуть зараховуватися періоди роботи, за які внески фактично не сплачені через заборгованість роботодавця, якщо подана звітність підтверджує нарахування внеску не менш як мінімального.

Важливо

Один рік може перекреслити пенсію — що змінилося для багатьох українців

Окремі правила діють щодо навчання, догляду за дитиною, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, військової служби та періодів безробіття.

Також за певних умов може враховуватися робота за кордоном. Такий стаж насамперед може бути використаний для визначення права на українську пенсію і не завжди впливає на її розмір.

Докупити чи працювати: як можна добрати страховий стаж

Якщо необхідного стажу не вистачає, є кілька варіантів:

продовжити офіційно працювати;

добровільно сплачувати внески за поточні періоди;

придбати стаж за окремі минулі періоди шляхом одноразової сплати ЄСВ;

доплатити внесок за неповний місяць, щоб у передбачених законом випадках він був зарахований повністю.

2026 року мінімальний добровільний внесок за один місяць становить 1 902,34 грн, а мінімальна сума одноразової сплати за один минулий місяць — 3 804,68 грн.

Як перевірити свій стаж

Перевірити страховий стаж можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Дані про стаж, заробіток і сплату внесків також містяться у довідках ОК-5 та ОК-7.

Якщо в реєстрі немає окремих періодів роботи або є помилки, їх можна підтвердити документами. За потреби це можуть бути довідки, накази, відомості про зарплату, трудові договори чи архівні матеріали.

Ірина Гриценко наголошує, що право на пенсію визначається індивідуально — з урахуванням віку, кількості та часу набуття страхового стажу й інших обставин. При цьому розмір майбутньої пенсії залежить не лише від тривалості стажу, а й від заробітку та інших показників.

Тому вона радить заздалегідь перевіряти інформацію про свій страховий стаж.

Важливо

Пенсія по інвалідності: коли можна перейти на виплати за віком і як це зробити

"Якщо певні періоди відсутні, ще буде час отримати архівні документи, виправити помилки в реєстрі, підтвердити стаж іншими допустимими доказами або, якщо це можливо, набути відсутній стаж до звернення за призначенням пенсії", — каже юрситка.

Нагадаємо, від 1 березня 2026 року Пенсійним фондом України було проведено індексацію пенсій. За підсумками індексації мінімальний розмір підвищення становив 100 грн, максимальний — 2595 грн.

Також Фокус писав, що громадяни можуть дізнатися розмір своєї проіндексованої пенсії онлайн. Для цього достатньо скористатися особистим кабінетом на веб-порталі електронних послуг ПФУ. Там дані оновлюються одразу після перерахунку.