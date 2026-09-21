Один рік може перекреслити пенсію — що змінилося для багатьох українців

Українці втрачають роки стажу через помилки. Дізнайтеся, як повернути їх перед пенсією.

Самого досягнення пенсійного віку недостатньо для призначення пенсії за віком. Необхідно мати визначену законом тривалість страхового стажу. Від його кількості залежить, у якому віці людина зможе оформити пенсію — у 60, 63 або 65 років. Про це Фокусу розповіла юристка Ірина Гриценко.

Скільки стажу потрібно для пенсії 2026 року

Цьогоріч для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо людина має від 23 до 33 років стажу, пенсію за віком можуть призначити у 63 роки.

У 65 років право на пенсію виникає за наявності від 15 до 23 років страхового стажу. Необхідну тривалість стажу визначають за правилами, які діяли на дату досягнення людиною відповідного віку.

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Наприклад, якщо 60 років людині виповнилося 2025 року, для неї застосовується вимога щодо страхового стажу, яка діяла саме у 2025 році, навіть якщо звернення за пенсією відбувається пізніше.

Такі правила передбачені статтею 26 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" №1058-IV.

Ірина Гриценко , юристка LEGAL STRATEGY

Трудовий стаж відображає загальну тривалість трудової діяльності особи та охоплює періоди, протягом яких особа підлягала загальнообов"язковому державному пенсійному страхуванню та за які сплачувалися страхові внески. До нього також можуть включатися окремі періоди, які закон прямо дозволяє враховувати незалежно від фактичної сплати внесків.

Чим страховий стаж відрізняється від трудового

Від 1 січня 2004 року, зазначає Ірина Гриценко, основне значення для визначення права на пенсію за віком має саме страховий стаж. Порядок його обчислення регулюється законом.

Що буде, якщо у 60 років стажу не вистачає

Якщо на день досягнення 60 років людина не має необхідного страхового стажу, право на пенсію за віком у цей момент не виникає.

Водночас, як зазначає Ірина Гриценко, це не обов'язково означає необхідність чекати до 63 років. Якщо людині не вистачає кількох місяців або років, вона може набути необхідний стаж після 60 років, зокрема продовжуючи офіційно працювати або сплачуючи внески у передбачених законом випадках.

Наприклад, якщо цього року на день 60-річчя людина має 32 роки і 6 місяців страхового стажу, після набуття ще шести місяців вона зможе звернутися за призначенням пенсії, не очікуючи 63 років.

Від 1 січня 2004 року саме страховий стаж має основне значення для визначення права на пенсію за віком Фото: Pexels

Як зараховується страховий стаж

Страховий стаж обчислюється у місяцях.

Після 1 січня 2004 року повний місяць, як правило, зараховується до страхового стажу, якщо за нього сплачено страховий внесок у сумі не меншій за мінімальний страховий внесок.

Якщо внесок був меншим, місяць може бути зарахований пропорційно сплаченій сумі, якщо законом не передбачено інше.

Періоди роботи до 1 січня 2004 року враховуються за правилами законодавства, яке діяло до набрання чинності Законом №1058-IV.

Від 2 серпня 2026 року, після набрання чинності Законом України від 9 квітня 2026 року №4851-IX, для визначення права на пенсію за віком до страхового стажу також зараховуються періоди роботи за трудовим договором, контрактом або на інших передбачених законом умовах, за які ЄСВ фактично не сплачено.

Це можливо, якщо у страхувальника є заборгованість зі сплати внесків, а за відповідні періоди подано звітність, яка підтверджує їх нарахування в сумі не меншій за мінімальний страховий внесок.

Окремі періоди роботи та життя мають спеціальні правила зарахування.

Чи зараховується навчання

Періоди навчання за денною формою до 1 січня 2004 року можуть зараховуватися до стажу за умови належного документального підтвердження та якщо таке зарахування передбачалося законодавством, яке діяло на той момент.

Після 1 січня 2004 року саме по собі навчання страховий стаж не формує, якщо за відповідний період не сплачувалися страхові внески та закон не передбачає іншої підстави для його зарахування.

Догляд за дитиною

Період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути зарахований до страхового стажу за правилами, встановленими законодавством.

Для періодів до 1 січня 2004 року застосовуються документи та правила підтвердження стажу, які діяли на той час.

За 2004 рік у відповідних випадках може знадобитися підтвердження органу соціального захисту населення про отримання допомоги по догляду за дитиною.

Від 1 січня 2005 року відповідні періоди, як правило, враховуються за даними Реєстру застрахованих осіб.

Як зараховується відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами

Від 1 липня 2013 року жінки, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та отримують відповідну допомогу, належать до застрахованих осіб, а за відповідні періоди сплачуються страхові внески.

"Водночас період такої відпустки з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно також враховується до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком відповідно до пункту 3¹ розділу XV закону №1058-IV", — каже юристка.

Тобто відсутність сплати внесків за цей період сама по собі не означає, що він не буде врахований при визначенні права на пенсію. А підтвердити цей період можна, зокрема, свідоцтвом про народження дитини, відповідними наказами та індивідуальними відомостями про застраховану особу.

Періоди військової служби до 1 січня 2004 року можуть підтверджуватися військовим квитком, але не тільки Фото: военные

Чи входить військова служба до страхового стажу

Періоди військової служби до 1 січня 2004 року можуть підтверджуватися військовим квитком, довідками військових частин, архівними документами та іншими передбаченими законом доказами.

Після цієї дати страховий стаж переважно визначається за даними Реєстру застрахованих осіб.

Для окремих категорій військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та інших осіб законодавство передбачає спеціальні правила підтвердження періодів служби, якщо необхідна інформація відсутня в Реєстрі.

Що з періодом безробіття

До страхового стажу включаються передбачені законом періоди отримання допомоги по безробіттю, а також окремі інші періоди отримання виплат у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Водночас саме перебування людини на обліку в центрі зайнятості без отримання виплати, період якої відповідно до закону включається до страхового стажу, автоматично страхового стажу не формує.

Чи враховується робота за кордоном

Періоди роботи в іншій державі можуть враховуватися під час визначення права на українську пенсію відповідно до міжнародних договорів України та національного законодавства.

Після змін до акону №1058-IV, які набрали чинності 23 червня 2024 року, у разі відсутності необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком для визначення права на таку пенсію можуть враховуватися також періоди роботи у державах, з якими Україна не має міжнародного договору у сфері пенсійного забезпечення.

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Це можливо за умови, що такі періоди зараховуються до страхового стажу відповідно до законодавства відповідної держави.

2025 року Кабінет Міністрів України затвердив порядок підтвердження таких періодів. Тоді іноземний стаж насамперед використовується для визначення права людини на пенсію. Якщо інше не передбачено міжнародним договором або законом, сам по собі такий стаж не впливає на розмір української пенсії.

Для кого діють обмеження щодо зарахування стажу

Законом передбачені спеціальні обмеження щодо зарахування стажу особам, які після 19 лютого 2014 року проходили визначені законом види служби в органах та формуваннях РФ або добровільно працювали чи брали участь у визначених законом окупаційних структурах і незаконних формуваннях.

Як отримати відсутній страховий стаж

Якщо стажу недостатньо, одним із варіантів є продовження офіційної роботи та набуття необхідного періоду страхування.

Також можна добровільно сплачувати внески за поточні періоди. У 2026 році мінімальний внесок за один місяць становить 1902,34 грн.

Є ще один варіант. Експертка каже, що придбати стаж за окремі минулі періоди шляхом одноразової сплати ЄСВ. 2026 року мінімальна сума становить 3804,68 грн за один місяць.

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Ба більше, у передбачених законом випадках можна доплатити внесок за неповний місяць, щоб він був зарахований до страхового стажу повністю.

Як перевірити свій страховий стаж

Інформацію про страховий стаж краще перевіряти заздалегідь, а не безпосередньо перед виходом на пенсію. Це можна зробити в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Відомості про страховий стаж, оклад та сплату внесків також містяться, зокрема, у довідках ОК-5 та ОК-7.

А якщо у Реєстрі відсутні окремі періоди роботи або виявлено помилки, їх можна підтвердити документами у порядку, визначеному законодавством.

Що робити, якщо Пенсійний фонд не зарахував стаж

У такому разі насамперед слід з'ясувати причину, через яку період не зарахували.

Далі варто перевірити трудову книжку та дані Реєстру застрахованих осіб і подати додаткові документи — довідки, накази, відомості про зарплату, трудові договори або архівні матеріали. За потреби можна використати показання свідків або звернутися до суду. А якщо необхідні для пенсії відомості вже містяться у публічних електронних реєстрах, вимагати від людини документального підтвердження цих відомостей заборонено.

Пенсійний фонд має надавати людині допомогу у витребуванні документів, необхідних для призначення або перерахунку пенсії.

Якщо стажу менше 15 років

Якщо після досягнення 65 років людина має менше 15 років страхового стажу, права на пенсію за віком за Законом №1058-IV вона не набуває. За наявності передбачених законом умов така людина може претендувати на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію. Це окремий вид соціальної підтримки, а не пенсія за віком. Під час вирішення питання про її призначення враховуються, зокрема, передбачені законодавством майнові та дохідні критерії.

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2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2595 грн.

Водночас ця сума не означає, що кожній людині автоматично призначається соціальна допомога саме у розмірі 2595 грн. Право на таку допомогу та її розмір визначаються за спеціальними правилами законодавства про державну соціальну допомогу.

Що важливо знати перед оформленням пенсії

Право на пенсію визначається індивідуально з урахуванням віку, кількості страхового стажу, часу його набуття та інших обставин.

Розмір пенсії залежить не лише від тривалості страхового стажу, а й від заробітку та інших показників, установлених законодавством.

Тому інформацію про страховий стаж бажано перевірити заздалегідь. Якщо певні періоди відсутні, буде час отримати архівні документи, виправити помилки в Реєстрі, підтвердити стаж іншими допустимими доказами або, якщо це можливо, набути відсутній стаж до звернення за призначенням пенсії.

Нагадаємо, пенсіонерам, які тимчасово проживають за кордоном, потрібно щороку проходити фізичну ідентифікацію для продовження виплат.