Повний стаж – вища пенсія: у ПФУ пояснили правила підвищення після 65 років

Досягнення 65-річного віку автоматично відкриває для частини українських пенсіонерів право на вищу виплату. Проте отримати її зможуть далеко не всі, а лише ті, хто відповідає чітким вимогам щодо стажу.

Українські пенсіонери віком від 65 років, які мають повний страховий стаж, отримують підвищений мінімальний розмір пенсії – у 2026 році ця сума становить 4 213 гривень на місяць. Для чоловіків необхідною умовою є щонайменше 35 років стажу, для жінок – не менше 30 років, про що нагадали в Пенсійному фонді України.

Автоматичний перерахунок без черг і заяв

Перерахунок здійснюється повністю автоматично одразу після досягнення людиною 65-річного віку. Літнім людям не потрібно особисто звертатися із заявами чи стояти в чергах до державних установ. Гарантована доплата нараховується незалежно від типу призначеної пенсії: за віком, за інвалідністю чи за вислугою років.

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Чому виплата може не вирости

За законодавством мінімальна пенсія для цієї категорії не може бути меншою за 40% мінімальної заробітної плати. Оскільки загальний мінімальний розмір пенсії для непрацездатних осіб становить 2 595 гривень, пенсіонери з повним стажем отримують суттєво більшу суму.

Якщо після 65-річчя виплата все ж не зросла до гарантованого рівня, найчастіша причина – неповні дані про стаж у реєстрі застрахованих осіб. У такому разі людині потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду з трудовою книжкою та підтверджувальними документами. Після внесення змін до електронної бази перерахунок проведуть від дати виникнення права на підвищену виплату. Перевірити власні періоди роботи можна самостійно через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ у розділі "Мій страховий стаж".

Вимоги до стажу зростають щороку

Нагадаємо, що вимоги до українських пенсіонерів підвищуються щорічно в рамках перехідного періоду пенсійної реформи. Для виходу на пенсію у 60 років у 2026 році чоловікам потрібно мати вже 33 роки стажу. Якщо офіційних років бракує, держава дозволяє докупити їх шляхом добровільних внесків. Утім, громадянам, які не накопичили мінімальних 15 років стажу до 65 років, класична пенсія не призначається. Вони можуть розраховувати лише на базову соціальну допомогу від держави.

Раніше повідомлялося, що українці, які вже здобули право на пенсію у 60 років, через зволікання з першим візитом до Пенсійного фонду можуть втратити значну частину належних виплат. Деякі громадяни помилково вважають, що пенсія почне автоматично нараховуватися на банківську карту.

Також відомо, що виїзд за кордон для окремих категорій українців може обернутися проблемами з отриманням пенсії.

Крім того, за пів року в Україні стало на 190 тисяч менше пенсіонерів – за даними Пенсійного фонду станом на 1 липня 2026 року, середня пенсія в країні становить 7 273 гривні, однак далеко не всі її фактично отримують.