Кожний четвертий пенсіонер в Україні отримує лише 3,5 тис. грн: де платять найменше, а де найбільше

За пів року в Україні стало на 190 тисяч менше пенсіонерів. Нові дані Пенсійного фонду станом на 1 липня 2026 року свідчать, що середня пенсія в Україні становить 7 273 грн, але далеко не всі її отримують.

В Україні станом на 1 липня 2026 року проживає 9 976 619 пенсіонерів. Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд України, проаналізовані сервісом Опендатабот.

Впродовж другого кварталу кількість одержувачів пенсій скоротилася на 74,4 тис. осіб, а від початку року — вже на 190,5 тис., що перевищує показник скорочення за весь 2025 рік.

Середній розмір пенсії в Україні наразі становить 7 273 грн.

Водночас розподіл виплат залишається нерівномірним. Найбільша група пенсіонерів — майже 2,4 млн осіб, або 24% від загальної кількості, — отримує від 3 001 до 4 000 грн на місяць. Ще понад 335 тис. українців живуть на пенсію, що не перевищує 3 тис. грн.

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Разом із тим понад 3,2 млн пенсіонерів мають виплати, вищі за середню по країні — понад 7 тис. грн. Із них 436 тис. осіб отримують пенсію понад 20 тис. грн.

Де в Україні найвищі пенсії

Найвищі середні пенсії традиційно отримують жителі столиці. У Києві середній розмір виплати становить 9 901 грн, що на 36% більше за середній показник по країні.

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До регіонів із найвищими пенсіями також увійшли:

Донецька область — 8 990 грн;

Луганська область — 8 752 грн.

Загалом пенсії, вищі за середні, фіксуються у семи регіонах України.

Де пенсіонерам платять найменше

Найменші середні пенсії отримують мешканці західних областей. Зокрема, Тернопільської (5 657 грн), Чернівецької (5 839 грн) та Закарпатської (5 918 грн).

Ці показники на 19–22% нижчі за середній рівень пенсійних виплат в Україні.

Майже 3 млн пенсіонерів продовжують працювати

Попри вихід на пенсію, 2,8 млн українців, або близько 28% усіх пенсіонерів, продовжують працювати. Їхня середня пенсія становить 7 994 грн, що перевищує середній показник серед усіх одержувачів пенсій.

Зазначимо, що Пенсійний фонд України автоматично призначає частину надбавок і доплат до пенсій, а для окремих виплат пенсіонерам потрібно звернутися із заявою. Про це Фокус писав раніше.

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