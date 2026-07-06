Якщо зарплату отримували "в конверті": що станеться з пенсіями тих, хто працював неофіційно

Громадяни України, чия трудова діяльність, серед іншого, припадала на 1990–2000-ті роки, коли багато хто працював неофіційно або отримував зарплату "в конвертах", зіткнулися з проблемами під час оформлення пенсії.

Якщо особа була офіційно працевлаштована, але роботодавець не відображав у звітності всю заробітну плату, їй все одно зараховують відповідний трудовий та страховий стаж і призначають пенсію, пояснила в розмові з "РБК-Україна" адвокатка Олена Воронкова.

Однак, як вона уточнила, розмір виплат розраховується лише з урахуванням офіційно підтвердженого заробітку:

"Якщо людина працювала за мінімальну зарплату, то й пенсія в неї буде мінімальною, бо коефіцієнтів там не буде".

Трудовий стаж та вихід на пенсію

У 2026 році для оформлення пенсії у віці 63 років достатньо мати 23 роки стажу, а у віці 65 років — 15 років страхового або трудового стажу. Щоб вийти на пенсію у 2027 році, громадянам України необхідно буде мати не менше 34 років стажу.

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Багато українців дізнаються про проблеми зі стажем лише під час оформлення пенсії, коли частину років роботи чи навчання раптом не враховують. У ПФУ пояснюють, що після пенсійної реформи головне значення має не кількість відпрацьованих років, а те, чи сплачувалися за особу страхові внески.

Якщо людина в певні періоди взагалі не була офіційно працевлаштована і їй не вистачає стажу для отримання пенсії, є два варіанти.

Перший — дооплатити стаж, звернувшись до податкової служби. У 2026 році мінімальна сума добровільного внеску, за яку зараховується один повний місяць стажу, становить 1902,34 гривні або 22 % від мінімальної заробітної плати.

— дооплатити стаж, звернувшись до податкової служби. У 2026 році мінімальна сума добровільного внеску, за яку зараховується один повний місяць стажу, становить 1902,34 гривні або 22 % від мінімальної заробітної плати. Другий — подати документи на пенсію пізніше: у 63 або 65 років. У такому випадку вимоги до стажу зменшуються незалежно від року досягнення цього віку.

Тим, кому все одно не вистачає стажу, держава може призначити базову соціальну допомогу або державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію.

Українці, які працювали за кордоном, мають можливість зарахувати цей період до страхового стажу в Україні. Це може допомогти набрати необхідну кількість років для виходу на пенсію та уникнути ситуації, коли через брак стажу доводиться працювати довше.

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні змінився розмір пенсій. Однак це підвищення торкнулося не всіх категорій громадян.

Також повідомлялося, що самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного догляду, можуть отримувати щомісячну надбавку до пенсії в розмірі близько 40 % прожиткового мінімуму. Для її оформлення необхідно підтвердити стан здоров’я висновком лікарсько-консультативної комісії та подати відповідні документи до Пенсійного фонду України.