Если зарплата была "в конверте": что будет с пенсиями тех, кто работал неофициально

Граждане Украины, трудовая деятельность которых, среди прочего, пришлась на 1990-2000-е годы, когда многие работали неофициально или получали зарплату «в конвертах», столкнулись с проблемами при оформлении пенсии.

Если лицо было официально трудоустроено, но работодатель показывал не всю зарплату, ему все равно засчитывают соответствующий трудовой и страховой стаж и назначают пенсию, объяснила в беседе с "РБК-Украина" адвокат Елена Воронкова.

Однако, уточнила она размер выплат рассчитывается только с учетом официально подтвержденного заработка:

"Если лицо работало на минимальную зарплату, то и пенсия у него будет минимальная, потому что коэффициентов там не будет".

Трудовой стаж и выход на пенсию

В 2026 году для оформления пенсии в 63 года достаточно от 23 лет стажа, а в 65 лет – от 15 лет страхового или трудового стажа. Чтобы выйти на пенсию в 2027 году, гражданам Украины необходимо будет иметь не менее 34 лет стажа.

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Многие украинцы узнают о проблемах со стажем только при оформлении пенсии, когда часть лет работы или учебы вдруг не учитывают. В ПФУ объясняют, что после пенсионной реформы главное значение имеет не количество отработанных лет, а то, уплачивались ли за человека страховые взносы.

Если человек в какие-то периоды вообще не был официально трудоустроен и ему не хватает стажа для пенсии, есть два варианта.

Первый — докупить стаж, обратившись в налоговую службу. В 2026 году минимальная сумма добровольного взноса, по которой засчитывается один полный месяц стажа, составляет 1902,34 гривны или 22% от минимальной заработной платы.

— докупить стаж, обратившись в налоговую службу. В 2026 году минимальная сумма добровольного взноса, по которой засчитывается один полный месяц стажа, составляет 1902,34 гривны или 22% от минимальной заработной платы. Второй — подать документы на пенсию позже: в 63 или 65 лет. В таком случае требования к стажу уменьшаются независимо от года достижения этого возраста.

Тем, кому стажа все равно не хватает, государство может назначить базовую социальную помощь или государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию.

Украинцы, которые работали за рубежом, имеют возможность зачислить этот период в страховой стаж в Украине. Это может помочь набрать необходимое количество лет для выхода на пенсию и избежать ситуации, когда из-за недостатка стажа приходится работать дольше.

Напомним, с 1 июля в Украине изменился размер пенсий. Однако это повышение коснулось не всех категорий граждан.

Также сообщалось, что одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, могут получать ежемесячную надбавку к пенсии в размере около 40% прожиточного минимума. Для ее оформления необходимо подтвердить состояние здоровья заключением врачебно-консультативной комиссии и подать соответствующие документы в Пенсионный фонд Украины.