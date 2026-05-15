Часть стажа могут "не увидеть": в ПФУ объяснили, что влияет на пенсионный учет

Многие украинцы узнают о проблемах со стажем только при оформлении пенсии, когда часть лет работы или учебы вдруг не учитывают. В ПФУ объясняют, что после пенсионной реформы главное значение имеет не количество отработанных лет, а то, уплачивались ли за человека страховые взносы.

Как сообщает издание "На пенсии" со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины, сегодня при назначении пенсии учитывается именно страховой стаж. Из-за этого отдельные периоды работы, учебы или даже официального трудоустройства могут не попасть в пенсионный стаж.

В ПФУ напомнили, что до 1 января 2004 года в Украине действовал так называемый трудовой стаж, и его подтверждали записи в трудовой книжке или другие документы о работе. После вступления в силу Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" ситуация изменилась — основным стал страховой стаж. И отныне для пенсии важно не только то, где и сколько работал человек, но и уплачивались ли за него взносы в пенсионную систему.

В частности, в страховой стаж автоматически засчитывают все периоды официальной работы до 2004 года, если они подтверждены документально. Однако после 2004 года в стаж учитывают только те месяцы, за которые работодатель или сам человек платили единый социальный взнос в сумме не меньше минимального страхового взноса.

Также в страховой стаж входит период ухода за ребенком до трех лет. В то же время с обучением ситуация другая. Если человек учился на дневной форме в вузе, техникуме, аспирантуре или на курсах повышения квалификации до 2004 года, это время могут включить в стаж. Но после 2004 года сам факт обучения уже не дает права на автоматическое зачисление стажа.

Почему украинцы могут сталкиваться с проблемой "потерянного" стажа

В целом, с проблемой "потерянного" стажа чаще всего сталкиваются из-за отсутствия записей в трудовой книжке, утерянные архивные справки или документы оформлены с ошибками, без печатей или необходимых подписей.

Кроме того, годы работы могут не учесть людям, которые работали неофициально, получали зарплату "в конвертах" или были оформлены по гражданско-правовым договорам без уплаты ЕСВ. В ПФУ подчеркивают, что даже если человек фактически работал, но страховые взносы не поступали, этот период не будет включен в страховой стаж.

Кроме того, в материале отмечается, что после 2004 года трудовая книжка уже не является главным документом для подтверждения стажа, и вся информация об уплате взносов хранится в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. В частности, на эти данные ориентируется Пенсионный фонд при назначении пенсии.

Отдельно в ПФУ объяснили, что страховой стаж считают помесячно. Если за определенный месяц работодатель уплатил взнос в полном минимальном размере, этот месяц засчитывается полностью. Если же сумма взноса была меньше, стаж могут учесть пропорционально. Однако человек имеет право доплатить необходимую сумму, чтобы месяц вошел в стаж полностью.

Как увеличить годы страхового стажа

В случае, если для выхода на пенсию не хватает необходимого количества лет страхового стажа, украинцы могут заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. В ПФУ добавляют, что этот механизм позволяет официально докупить стаж, которого не хватает для назначения пенсии по возрасту.

