Пенсионные выплаты за рубежом: в каких случаях нужно проходить физическую идентификацию, — ПФУ

Пенсионерам, которые временно находятся за границей или планируют выезд из Украины, напомнили о правилах прохождения физической идентификации для продолжения получения пенсионных выплат. В ПФУ объяснили, в каких случаях идентификация является обязательной, а когда ее можно не проходить.

В материале на сайте Пенсионного фонда Украины в Николаевской области разъяснили, что обязанность ежегодно проходить физическую идентификацию касается пенсионеров, временно проживающих за пределами Украины. Такие требования предусмотрены статьей 47-1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В ПФУ отметили, что если пенсионер уже прошел физическую идентификацию в 2025 году и сообщил о пребывании за рубежом, информация об этом фиксируется в пенсионном деле. Благодаря этому выплату пенсии продолжают в обычном режиме.

В то же время после возвращения в Украину пенсионерам рекомендуют обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда и подтвердить свое место жительства на территории страны. Это необходимо для дальнейшего бесперебойного получения пенсии.

Відео дня

Также в фонде обратили внимание, что проходить физическую идентификацию не нужно в случае краткосрочного выезда за границу. Речь идет о пребывании за пределами Украины менее 183 дней в течение календарного года при условии, что человек не оформлял временную защиту или статус беженца.

Отдельно в ПФУ объяснили ситуацию для пенсионеров, которые постоянно проживают в Украине, но планируют временную поездку за границу, например к родственникам. Если общий срок пребывания за пределами государства не превысит 183 дня в пределах календарного года и человек не будет получать специального статуса в другой стране, проходить физическую идентификацию также не придется.

Кроме того, в Пенсионном фонде отметили, что физическую идентификацию нужно проходить не в конкретный месяц, а до 31 декабря каждого календарного года. То есть пенсионеры, которые прошли процедуру в 2025 году, выполнили условия для получения выплат в 2026 году.

Если же человек и в дальнейшем будет находиться за границей, для продолжения выплаты пенсии после 2026 года ему нужно будет повторно пройти физическую идентификацию до конца следующего календарного года.

Напомним, что как рассказывал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, в апреле более 169 тысяч украинских пенсионеров остались без выплат из-за бюрократических проблем и сложных процедур подтверждения данных. По словам омбудсмена, значительная часть обращений поступает от внутренне перемещенных лиц, которых Пенсионный фонд не может идентифицировать без личной подачи заявления, несмотря на наличие информации в государственных реестрах.

Ранее в ПФУ сообщали, что для восстановления пенсионных выплат после их приостановления из-за непрохождения физической идентификации необходимо пройти соответствующую процедуру повторно. После этого выплату пенсии возобновляют с даты ее остановки, а саму идентификацию можно пройти лично в сервисном центре ПФУ, онлайн через видеосвязь или с помощью "Дія.Підпис".