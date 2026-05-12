Пенсійні виплати за кордоном: у яких випадках потрібно проходити фізичну ідентифікацію, — ПФУ

Пенсіонерам, які тимчасово перебувають за кордоном або планують виїзд з України, нагадали про правила проходження фізичної ідентифікації для продовження отримання пенсійних виплат. У ПФУ пояснили, в яких випадках ідентифікація є обов’язковою, а коли її можна не проходити.

У матеріалі на сайті Пенсійного фонду України у Миколаївській області роз’яснили, що обов’язок щорічно проходити фізичну ідентифікацію стосується пенсіонерів, які тимчасово проживають за межами України. Такі вимоги передбачені статтею 47-1 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

У ПФУ зазначили, що якщо пенсіонер уже пройшов фізичну ідентифікацію у 2025 році та повідомив про перебування за кордоном, інформація про це фіксується у пенсійній справі. Завдяки цьому виплату пенсії продовжують у звичайному режимі.

Водночас після повернення в Україну пенсіонерам рекомендують звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду та підтвердити своє місце проживання на території країни. Це необхідно для подальшого безперебійного отримання пенсії.

Також у фонді звернули увагу, що проходити фізичну ідентифікацію не потрібно у разі короткострокового виїзду за кордон. Йдеться про перебування за межами України менш ніж 183 дні протягом календарного року за умови, що людина не оформлювала тимчасовий захист або статус біженця.

Окремо у ПФУ пояснили ситуацію для пенсіонерів, які постійно проживають в Україні, але планують тимчасову поїздку за кордон, наприклад до родичів. Якщо загальний термін перебування за межами держави не перевищить 183 дні у межах календарного року та людина не отримуватиме спеціального статусу в іншій країні, проходити фізичну ідентифікацію також не доведеться.

Крім того, у Пенсійному фонді наголосили, що фізичну ідентифікацію потрібно проходити не в конкретний місяць, а до 31 грудня кожного календарного року. Тобто пенсіонери, які пройшли процедуру у 2025 році, виконали умови для отримання виплат у 2026 році.

Якщо ж людина й надалі перебуватиме за кордоном, для продовження виплати пенсії після 2026 року їй потрібно буде повторно пройти фізичну ідентифікацію до кінця наступного календарного року.

Нагадаємо, що як розповідав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, у квітні понад 169 тисяч українських пенсіонерів залишилися без виплат через бюрократичні проблеми та складні процедури підтвердження даних. За словами омбудсмана, значна частина звернень надходить від внутрішньо переміщених осіб, яких Пенсійний фонд не може ідентифікувати без особистої подачі заяви, попри наявність інформації у державних реєстрах.

Раніше у ПФУ повідомляли, що для відновлення пенсійних виплат після їх призупинення через непроходження фізичної ідентифікації необхідно пройти відповідну процедуру повторно. Після цього виплату пенсії поновлюють з дати її зупинення, а саму ідентифікацію можна пройти особисто в сервісному центрі ПФУ, онлайн через відеозв’язок або за допомогою "Дія.Підпис".