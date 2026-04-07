Реальних змін і досі немає: 170 тисяч українців лишилися без пенсії у квітні, — Лубінець

Понад 169 тисяч пенсіонерів у квітні залишаться без пенсії через бюрократію в Україні.

Тисячі українців не отримують виплати, серед причин складні процедури та відсутність взаємодії між державними реєстрами. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Наприкінці 2025 року пенсії отримували понад 1 033 574 осіб, а станом на 1 квітня 2026 року — лишень 989 479. Понад 169 000 громадян фактично залишилися без пенсійних виплат у квітні. Серед них — люди похилого віку, ветерани, особи з інвалідністі. Закликаю родичів тих, хто з різних причин не зміг особисто звернутися, допомогти їм пройти відеоідентифікацію та відновити виплати", — звернувся омбудсман.

За його словами, тисячі людей місяцями не отримують виплати, адже на заваді цього складні процедури, відсутність відповідних рішень в Уряді, комунікації між державними реєстрами.

"Державні реєстри мають нарешті "говорити" між собою. Реальних змін і досі немає! При цьому слід зауважити, що затримки виникають не через роботу працівників ПФУ, які щоденно виконують надані їм завдання, а через відсутність відповідних рішень на рівні уряду та профільного міністерства", — написав він.

Лубінець також повідомив, що 70% звернень надходять до його відомства від ВПО, які живуть на підконтрольній уряду території. Усі люди офіційно зареєстровані та присутні в базах ВПО, але Пенсійний фонд їх "не бачить", поки людина особисто не подасть паперову заяву.

"Моя позиція чітка: відсутність своєчасних рішень профільного міністерства змушує людей самостійно долати бюрократію. 169 тисяч українців чекають на свої законні гроші, а не на чергову відписку", — написав Лубінець.

Нагадаємо, що виплати пенсій в Україні зупиняють через непроходження фізичної ідентифікації. Деякі пенсіонери можуть зіткнутися із призупиненням виплат. Найчастіше йдеться про тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях або перебуває за кордоном.

Це обов’язкова процедура для частини пенсіонерів, зокрема тих, хто живе на ТОТ або довго не користується рахунком. У Пенсійному фонді пояснили, якщо людина не підтвердила свою особу до 31 грудня, виплати автоматично блокують.

Також Фокус писав, що у квітні 2026 року в Україні заплановано ще один перерахунок пенсій. Виплати автоматично оновлять для пенсіонерів, які продовжують працювати, однак частина з них отримає обіцяне підвищення лише влітку.