Реальных изменений до сих пор нет: 170 тысяч украинцев остались без пенсии в апреле, — Лубинец

Более 169 тысяч пенсионеров в апреле останутся без пенсии из-за бюрократии в Украине.

Тысячи украинцев не получают выплаты, среди причин сложные процедуры и отсутствие взаимодействия между государственными реестрами. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"В конце 2025 года пенсии получали более 1 033 574 человек, а по состоянию на 1 апреля 2026 года — только 989 479. Более 169 000 граждан фактически остались без пенсионных выплат в апреле. Среди них — пожилые люди, ветераны, лица с инвалидностью. Призываю родственников тех, кто по разным причинам не смог лично обратиться, помочь им пройти видеоидентификацию и восстановить выплаты", — обратился омбудсмен.

По его словам, тысячи людей месяцами не получают выплаты, ведь этому мешают сложные процедуры, отсутствие соответствующих решений в Правительстве, коммуникации между государственными реестрами.

"Государственные реестры должны наконец "говорить" между собой. Реальных изменений до сих пор нет! При этом следует заметить, что задержки возникают не из-за работы работников ПФУ, которые ежедневно выполняют предоставленные им задачи, а из-за отсутствия соответствующих решений на уровне правительства и профильного министерства", — написал он.

Лубинец также сообщил, что 70% обращений поступают в его ведомство от ВПЛ, которые живут на подконтрольной правительству территории. Все люди официально зарегистрированы и присутствуют в базах ВПЛ, но Пенсионный фонд их "не видит", пока человек лично не подаст бумажное заявление.

"Моя позиция четкая: отсутствие своевременных решений профильного министерства заставляет людей самостоятельно преодолевать бюрократию. 169 тысяч украинцев ждут свои законные деньги, а не очередную отписку", — написал Лубинец.

Выплата пенсий в Украине

Напомним, что выплаты пенсий в Украине останавливают из-за непрохождения физической идентификации. Некоторые пенсионеры могут столкнуться с приостановлением выплат. Чаще всего речь идет о тех, кто проживает на временно оккупированных территориях или находится за границей.

Это обязательная процедура для части пенсионеров, в частности тех, кто живет на ВОТ или долго не пользуется счетом. В Пенсионном фонде объяснили, если человек не подтвердил свою личность до 31 декабря, выплаты автоматически блокируют.

Также Фокус писал, что в апреле 2026 года в Украине запланирован еще один перерасчет пенсий. Выплаты автоматически обновят для пенсионеров, которые продолжают работать, однако часть из них получит обещанное повышение только летом.