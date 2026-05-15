Частину стажу можуть "не побачити": у ПФУ пояснили, що впливає на пенсійний облік

Багато українців дізнаються про проблеми зі стажем лише під час оформлення пенсії, коли частину років роботи або навчання раптом не враховують. У ПФУ пояснюють, що після пенсійної реформи головне значення має не кількість відпрацьованих років, а те, чи сплачувалися за людину страхові внески.

Як повідомляє видання "На пенсії" з посиланням на дані Пенсійного фонду України, сьогодні при призначенні пенсії враховується саме страховий стаж. Через це окремі періоди роботи, навчання або навіть офіційного працевлаштування можуть не потрапити до пенсійного стажу.

У ПФУ нагадали, що до 1 січня 2004 року в Україні діяв так званий трудовий стаж, і його підтверджували записи у трудовій книжці або інші документи про роботу. Після набуття чинності Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" ситуація змінилася — основним став страховий стаж. І відтепер для пенсії важливо не лише те, де і скільки працювала людина, а й чи сплачувалися за неї внески до пенсійної системи.

Зокрема, до страхового стажу автоматично зараховують усі періоди офіційної роботи до 2004 року, якщо вони підтверджені документально. Однак після 2004 року до стажу враховують лише ті місяці, за які роботодавець або сама людина сплачували єдиний соціальний внесок у сумі не меншій за мінімальний страховий внесок.

Також до страхового стажу входить період догляду за дитиною до трьох років. Водночас із навчанням ситуація інша. Якщо людина навчалася на денній формі у виші, технікумі, аспірантурі чи на курсах підвищення кваліфікації до 2004 року, цей час можуть включити до стажу. Але після 2004 року сам факт навчання вже не дає права на автоматичне зарахування стажу.

Чому українці можуть стикатися з проблемою "втраченого" стажу

В цілому, з проблемою "втраченого" стажу найчастіше стикаються через відсутність записів у трудовій книжці, загублені архівні довідки або документи оформлені з помилками, без печаток чи необхідних підписів.

Крім того, роки роботи можуть не врахувати людям, які працювали неофіційно, отримували зарплату "в конвертах" або були оформлені за цивільно-правовими договорами без сплати ЄСВ. У ПФУ підкреслюють, що навіть якщо людина фактично працювала, але страхові внески не надходили, цей період не буде включений до страхового стажу.

Крім того, у матеріалі зазначається, що після 2004 року трудова книжка вже не є головним документом для підтвердження стажу, і вся інформація про сплату внесків зберігається у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Зокрема, на ці дані орієнтується Пенсійний фонд під час призначення пенсії.

Окремо у ПФУ пояснили, що страховий стаж рахують помісячно. Якщо за певний місяць роботодавець сплатив внесок у повному мінімальному розмірі, цей місяць зараховується повністю. Якщо ж сума внеску була меншою, стаж можуть врахувати пропорційно. Однак людина має право доплатити необхідну суму, щоб місяць увійшов до стажу повністю.

Як збільшити роки страхового стажу

У випадку, якщо для виходу на пенсію не вистачає необхідної кількості років страхового стажу, українці можуть укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. У ПФУ додають, що цей механізм дозволяє офіційно докупити стаж, якого бракує для призначення пенсії за віком.

