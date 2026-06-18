Что делать, если не хватает стажа для пенсии: в ПФУ ответили

Чтобы выйти на пенсию в 2027 году, гражданам Украины необходимо иметь не менее 34 лет стажа. Если его не хватает, то можно приобрести за деньги.

В стране существует легальный способ докупить стаж, причем даже онлайн, объяснила на запрос с "РБК-Украина" заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

По ее словам, есть два варианта решить проблему нехватки стажа:

"Во-первых, можно подождать и выйти на пенсию позже: в 63 года требование снижается до 24 лет стажа, в 65 – до 15 лет, независимо от года достижения этого возраста. Во-вторых, стаж можно подобрать самостоятельно – через механизм добровольного страхования".

В 2026 году минимальная сумма добровольного взноса, по которой засчитывается один полный месяц стажа, составляет 1902,34 гривны или 22% от минимальной заработной платы.

Відео дня

Добровольное страхование: какие способы существуют

Упрощенный – через Пенсионный фонд Украины. Онлайн-контракт заключается через личный кабинет на портале ПФУ. Позволяет набрать стаж в текущем периоде.

Второй способ — через государственную службу. Он позволяет докупить стаж не только сейчас, но и в прошлые годы. Договор заключается с Государственной налоговой службой.

В 2026 году докупить месяц стажа за прошлые годы стоит 3804,68 грн.

В июле части пенсионеров гарантированы повышенные выплаты — до 16 500 грн. Речь идет о гражданах, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС и имеющих особый статус.

Напомним, для украинцев готовятся новые правила начисления пенсий.

Также стало известно, что с 1 июля в Украине изменится размер пенсий. Однако это повышение коснется не всех категорий граждан.