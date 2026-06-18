Що робити, якщо не вистачає стажу для пенсії: у ПФУ відповіли

Щоб вийти на пенсію у 2027 році, громадянам України необхідно мати не менше 34 років стажу. Якщо його не вистачає, то його можна придбати за гроші.

У країні існує легальний спосіб докупити стаж, причому навіть онлайн, пояснила у відповідь на запит від "РБК-Україна" заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.

За її словами, є два варіанти вирішення проблеми нестачі стажу:

"По-перше, можна почекати й вийти на пенсію пізніше: у 63 роки вимога знижується до 24 років стажу, у 65 — до 15 років, незалежно від року досягнення цього віку. По-друге, стаж можна набрати самостійно – через механізм добровільного страхування".

У 2026 році мінімальна сума добровільного внеску, за якою зараховується один повний місяць стажу, становить 1902,34 гривні або 22 % від мінімальної заробітної плати.

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Добровільне страхування: які існують способи

Спрощений — через Пенсійний фонд України. Онлайн-договір укладається через особистий кабінет на порталі ПФУ. Дозволяє накопичити стаж у поточному періоді.

Другий спосіб — через державну службу. Він дає змогу докупити стаж не тільки зараз, а й за минулі роки. Договір укладається з Державною податковою службою.

У 2026 році докуплення одного місяця стажу за минулі роки коштуватиме 3804,68 грн.

У липні частині пенсіонерів гарантуються підвищені виплати — до 16 500 грн. Йдеться про громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС і мають особливий статус.

Нагадаємо, для українців готуються нові правила нарахування пенсій.

Також стало відомо, що з 1 липня в Україні зміниться розмір пенсій. Однак це підвищення торкнеться не всіх категорій громадян.