Эти пенсионеры могут увеличить выплаты на 40%: не все знают, как получить прибавку
Одинокие пенсионеры могут увеличить выплаты благодаря специальной надбавке.
Украинцы в возрасте от 80 лет могут получить дополнительную ежемесячную надбавку к пенсии, при условии подтверждения необходимости постоянного ухода. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
В сообщении говорится о специальной доплате для одиноких пенсионеров. Ее размер составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В этом году это составляет более тысячи гривен ежемесячно.
Получить такую помощь могут люди, которые:
- достигли 80-летнего возраста;
- проживают сами;
- не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать;
- нуждаются в постоянном постороннем уходе.
Последнее условие должна официально подтвердить врачебно-консультативная комиссия (ВКК). Именно медицинское заключение является ключевым документом для оформления доплаты.
Для прохождения комиссии пенсионеру нужно обратиться к семейному врачу или профильному специалисту и получить направление. После этого с заключением ВКК необходимо подать заявление в Пенсионный фонд.
Документы, которые надо подать
Как пояснили в ПФУ, для оформления дополнительных 1000 грн к пенсии, следует подать:
- паспорт;
- идентификационный код;
- медицинское заключение;
- декларация о доходах;
- при необходимости — документы, подтверждающие самостоятельное проживание.
Отметим, что пенсионеры в возрасте 80+ лет могут получать и другую возрастную доплату. Например, 570 грн. Эта сумма начисляется автоматически, если общий размер пенсии не превышает 10 340 грн. Для этого отдельно обращаться в ПФУ не нужно.
Тем временем в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предусматривающий повышение прожиточного минимума, минимальной зарплаты и пенсий в этом году. Если документ примут, первый этап изменений может заработать уже с 1 июля.