Эти пенсионеры могут увеличить выплаты на 40%: не все знают, как получить прибавку

Одинокие пенсионеры могут увеличить выплаты благодаря специальной надбавке.

Украинцы в возрасте от 80 лет могут получить дополнительную ежемесячную надбавку к пенсии, при условии подтверждения необходимости постоянного ухода. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

В сообщении говорится о специальной доплате для одиноких пенсионеров. Ее размер составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В этом году это составляет более тысячи гривен ежемесячно.

Получить такую помощь могут люди, которые:

достигли 80-летнего возраста;

проживают сами;

не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать;

нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Последнее условие должна официально подтвердить врачебно-консультативная комиссия (ВКК). Именно медицинское заключение является ключевым документом для оформления доплаты.

Відео дня

Для прохождения комиссии пенсионеру нужно обратиться к семейному врачу или профильному специалисту и получить направление. После этого с заключением ВКК необходимо подать заявление в Пенсионный фонд.

В ПФУ объяснили, кто из пенсионеров может получить прибавку 40% Фото: пресс-служба ООН

Документы, которые надо подать

Как пояснили в ПФУ, для оформления дополнительных 1000 грн к пенсии, следует подать:

паспорт;

идентификационный код;

медицинское заключение;

декларация о доходах;

при необходимости — документы, подтверждающие самостоятельное проживание.

Опрос Заметили ли вы повышение пенсий в 2026 году? Опрос открыт до Да, повышение ощутимо Незначительно, практически не повлияло Нет, изменений не заметил(а) Я не пенсионер(ка) Голосувати

Отметим, что пенсионеры в возрасте 80+ лет могут получать и другую возрастную доплату. Например, 570 грн. Эта сумма начисляется автоматически, если общий размер пенсии не превышает 10 340 грн. Для этого отдельно обращаться в ПФУ не нужно.

Тем временем в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предусматривающий повышение прожиточного минимума, минимальной зарплаты и пенсий в этом году. Если документ примут, первый этап изменений может заработать уже с 1 июля.