В Украине за первый квартал 2026 года средняя зарплата, которую учитывают при исчислении будущей пенсии, увеличилась более чем на тысячу гривен.

Средняя заработная плата, которую учитывают при расчете будущей пенсии, изменилась. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обновил показатель дохода, с которого уплачивались страховые взносы. Однако, это не означает, что все пенсионеры автоматически получат повышение.

В Пенсионном фонде сообщили, что 20 мая 2026 года был утвержден показатель средней заработной платы в Украине, который учитывается для исчисления пенсии в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Средняя заработная плата, с которой фактически уплачены страховые взносы, продемонстрировала заметный рост:

за январь 2026 года этот показатель составлял 21 876 грн 06 коп;

за февраль — 22 455 грн 11 коп;

за март — 23 218 грн 24 коп.

То есть только за первые три месяца года показатель вырос более чем на тысячу гривен. Для сравнения, в январе 2025 года для расчета применяли показатель 18 660 грн. В то же время за декабрь 2025 года средняя зарплата, от которой зависит размер будущей пенсии, была еще выше — 24 292 грн 88 коп.

Как размер средней зарплаты влияет на пенсию

Размер пенсии в Украине определяется не только продолжительностью трудового стажа, но и суммой официального заработка, с которого поступали страховые взносы в Пенсионный фонд. Такие выплаты исчисляют по правилам, предусмотренным законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для каждого пенсионера ПФУ отдельно определяет коэффициент страхового стажа. Он зависит от количества отработанных месяцев. Также рассчитывается индивидуальный коэффициент заработка. Его определяют путем деления фактической зарплаты застрахованного лица на среднюю заработную плату в Украине за соответствующий период в каждом месяце.

В ПФУ объяснили, что для исчисления пенсии используется следующая формула: средняя заработная плата в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии, умножается на индивидуальный коэффициент заработной платы и на коэффициент страхового стажа.

То есть, чем дольше человек работал официально и чем выше была его "белая" зарплата, тем больше может быть будущая пенсия. Если же часть дохода выплачивалась неофициально, эти деньги не учтут при расчете пенсионных выплат.

Кто будет получать большие выплаты

Новый показатель повлияет прежде всего на тех, кто только выходит на пенсию. Также он важен для людей, которые планируют перерасчет своих пенсионных выплат. Однако для нынешних пенсионеров автоматического повышения не будет. Именно поэтому размер пенсии у "новых" и "старых" пенсионеров может заметно отличаться.

Эксперты медиа "На пенсии" рассказали, что средняя зарплата в Украине с годами растет, а значит люди, которые оформляют пенсию позже, часто получают более высокие стартовые выплаты. Даже если их страховой стаж примерно такой же, как у тех, кто вышел на пенсию несколько лет назад.

Государство предоставляется частично уменьшать этот разрыв с помощью ежегодной индексации. Под пересмотр выплат не подпадают граждане, которые стали пенсионерами в течение последних трех лет, ведь их выплаты считаются уже рассчитанными по актуальным показателям.

Напомним, украинские пенсионеры в июне получат пенсию в новом размере, несмотря на то, что массового повышения пенсионных выплат в этом месяце не запланировано.