В Україні за перший квартал 2026 року середня зарплата, яку враховують під час обчислення майбутньої пенсії, збільшилася на понад тисячу гривень.

Середня заробітна плата, яку враховують під час розрахунку майбутньої пенсії, змінилася. Пенсійний фонд України (ПФУ) оновив показник доходу, з якого сплачувалися страхові внески. Проте, це не означає, що всі пенсіонери автоматично отримають підвищення.

У Пенсійному фонді повідомили, що 20 травня 2026 року було затверджено показник середньої заробітної плати в Україні, який враховується для обчислення пенсії відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Пенсія в Україні — як змінився показник розрахунку виплат

Середня заробітна плата, з якої фактично сплачено страхові внески, продемонструвала помітне зростання:

за січень 2026 року цей показник становив 21 876 грн 06 коп;

за лютий — 22 455 грн 11 коп;

за березень — 23 218 грн 24 коп.

Тобто лише за перші три місяці року показник зріс більш ніж на тисячу гривень. Для порівняння, у січні 2025 року для розрахунку застосовували показник 18 660 грн. Водночас за грудень 2025 року середня зарплата, від якої залежить розмір майбутньої пенсії, була ще вищою — 24 292 грн 88 коп.

За перші три місяці року показник середньої заробітної плати в Україні, який враховується для обчислення пенсії, зріс більш ніж на тисячу гривень

Як розмір середньої зарплати впливає на пенсію

Розмір пенсії в Україні визначається не тільки тривалістю трудового стажу, а й сумою офіційного заробітку, з якого надходили страхові внески до Пенсійного фонду. Такі виплати обчислюють за правилами, передбаченими законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Для кожного пенсіонера ПФУ окремо визначає коефіцієнт страхового стажу. Він залежить від кількості відпрацьованих місяців. Також розраховується індивідуальний коефіцієнт заробітку. Його визначають шляхом ділення фактичної зарплати застрахованої особи на середню заробітну плату в Україні за відповідний період у кожному місяці.

Для кожного пенсіонера окремо визначається коефіцієнт страхового стажу, залежно від кількості відпрацьованих місяців та заробітку

У ПФУ пояснили, що для обчислення пенсії використовується наступна формула: середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, множиться на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та на коефіцієнт страхового стажу.

Тобто, чим довше людина працювала офіційно і що вищою була її "біла" зарплата, то більшою може бути майбутня пенсія. Якщо ж частина доходу виплачувалася неофіційно, ці гроші не врахують під час розрахунку пенсійних виплат.

Індексація пенсій в Україні нівелюється підвищенням цін та інфляцією

Хто отримуватиме більші виплати

Новий показник вплине передусім на тих, хто тільки виходить на пенсію. Також він важливий для людей, які планують перерахунок своїх пенсійних виплат. Однак для нинішніх пенсіонерів автоматичного підвищення не буде. Саме через це розмір пенсії у "нових" і "старих" пенсіонерів може помітно відрізнятися.

Експерти медіа "На пенсії" розповіли, що середня зарплата в Україні з роками зростає, а отже люди, які оформлюють пенсію пізніше, часто отримують вищі стартові виплати. Навіть якщо їхній страховий стаж приблизно такий самий, як у тих, хто вийшов на пенсію кілька років тому.

Держава надається частково зменшувати цей розрив за допомогою щорічної індексації. Під перегляд виплат не підпадають громадяни, які стали пенсіонерами протягом останніх трьох років, адже їхні виплати вважаються вже розрахованими за актуальними показниками.

